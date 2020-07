Star Trek: la série originale

Cependant, vous ne pouvez pas oublier les originaux, et la franchise ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans la première équipe de chiffons sur l’Enterprise. Du voyage dans le temps aux combats jusqu’à la mort, des courses spatiales à l’un des premiers baisers interraciaux à l’écran, chacun de ces personnages a eu son moment pour briller.

En 1966, une nouvelle émission de science-fiction spatiale a été diffusée à la télévision américaine, qui a suivi un groupe d’explorateurs au 23e siècle, alors qu’ils découvraient d’étranges nouveaux mondes et cherchaient de nouvelles vies et civilisations. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et Star Trek est le géant d’une franchise, l’une des plus grandes de la planète, avec plusieurs retombées télévisées, films et autres médias.

Alors que Pike n’était que le principal pour un épisode, et ne faisait pas techniquement partie de la série originale principale, il est juste qu’il mérite une mention pour faire partie de la vision initiale de la série et de son importance culturelle aujourd’hui.

De nombreux fans savent que Christopher Pike (joué par Jeffrey Hunter) était le protagoniste du pilote de l’émission, « The Cage », dans lequel l’équipage de l’Enterprise est attiré par Talos IV, où Pike est capturé par les talosiens étrangers et expérimenté avec un certain nombre de scénarios oniriques utilisant ses souvenirs.

Ce fut la dernière fois qu’il a été vu (les producteurs ont plutôt choisi un nouveau capitaine pour une série complète) jusqu’à l’épisode de la saison un, « La Ménagerie ». En cela, il est révélé que Pike a été soumis à une grave intoxication par les radiations lors d’une mission de formation et a laissé des cicatrices permanentes, confiné dans un fauteuil roulant et incapable de communiquer verbalement ou physiquement. C’est une histoire tragique pour le moins, même si elle se termine par une fin (un peu) heureuse alors qu’il revient à Talos IV pour vivre ses jours sous l’illusion des talosiens.

Bien sûr, le public moderne sait que ce n’est pas le dernier que nous ayons vu de Pike. En raison de sa popularité continue au fil des ans, Anson Mount a été choisi comme capitaine dans la saison deux de Star Trek: Discovery et a apporté de nouvelles couches au personnage. Le personnage de Pike était beaucoup plus étoffé, tant et si bien qu’il reste des appels à obtenir son propre spin-off.

Sans Pike, Star Trek n’existerait pas et c’est incroyable de voir comment quelqu’un qui avait si peu de temps passé est devenu un homonyme de la franchise.