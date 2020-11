Star Trek: Discovery Saison 3 Episode 6 Review: Scavengers

Dans «Scavengers», Michael montre comment elle a perdu patience avec ce rêve. Pour elle, pour une très longue année sans doute, il était pour les ventouses. La Fédération ne venait pas pour la sauver, alors elle a dû apprendre à se sauver, et c’est une habitude difficile à briser. À cette époque, sans son équipage de sa Fédération, Michael avait quelqu’un. Elle avait Book et il est compréhensible qu’elle veuille le sauver ici. Lorsque sa vie est mise en péril, Michael est obligé de choisir entre le statu quo qu’elle avait autrefois (qui a favorisé une croyance en la Fédération) et le statu quo avec lequel elle a été forcée de vivre au cours de la dernière année (qui a favorisé la croyance que elle ne pouvait se fier qu’à elle-même et à Book).

Dans la mission de Michael sur le territoire de la chaîne émeraude, non seulement elle essaie de trouver des informations qui, selon elle, aideront toute la Fédération, mais elle essaie également de sauver quelqu’un qui lui tient à cœur. Ses motivations s’inscrivent bien dans les valeurs de la Fédération, mais ses actions les irritent. Faire partie d’un collectif (pas de Borg autorisé) signifie prendre des décisions ensemble et, dans une institution hiérarchique comme Starfleet, cela signifie parfois devoir accepter un choix que vous pensez être le mauvais. C’est une expérience qu’une culture américaine profondément individualiste n’est pas souvent encouragée à accepter comme une expérience précieuse. Et c’est une partie de ma culture à laquelle j’ai beaucoup réfléchi pendant la crise du COVID, alors que nous voyons l’échec des États-Unis à adopter une philosophie «les besoins du plus grand nombre l’emportent sur les besoins de quelques-uns».

Fait intéressant, «Scavengers» consacre une quantité décente de temps narratif à examiner pourquoi le choix de Michael était peut-être le mauvais, et c’est un fil thématique qui reprend la caractérisation du début de la saison et du début de cette série. Depuis ses retrouvailles avec le Discovery, Michael essaie d’avoir son gâteau et de le manger aussi. Elle veut faire partie de l’équipage et de la Fédération, mais elle ne veut suivre les règles que lorsqu’elles correspondent à ses priorités personnelles. Nous l’avons vue aller derrière le dos de Saru dans «People of Earth», planifiant une mission voyous avec Book qui comptait sur Saru lui faisant aveuglément confiance, ce qu’il fit. Mais, après ce dernier coup, cette confiance est sérieusement effilochée. Saru ne peut pas compter sur Michael et peut-être vice versa. Si Michael essayait maintenant le coup « People of Earth », cela pourrait aller très différemment. Saru est intelligent pour reconnaître à quel point c’est un problème grave qui doit être résolu maintenant, alors que les enjeux sont relativement faibles.

Bien sûr, les enjeux ne sont pas faibles émotionnellement. Le poids de la façon dont il devrait répondre à l’insubordination de Michael pèse évidemment lourdement sur les épaules de Saru. Il se rend à Tilly pour obtenir des conseils, et elle lui dit ce qu’il a besoin d’entendre: la décision de Michael met en péril l’avenir de l’équipage entier dans la Fédération. Cela doit avoir des conséquences. Et c’est. Dans la meilleure scène finale de l’épisode, nous voyons Saru dépouiller Michael de ses fonctions de premier officier. C’est la bonne décision – même Michael le pense – mais cela ne facilite pas l’acceptation de Saru. Cette volonté de se pencher sur les questions difficiles est, plus que toute autre chose, ce qui fait de Saru un bon capitaine.

Fait intéressant, Vance réprimande également Saru avant de donner à Michael un plus grand déguisement. Il pense que Saru aurait dû venir le voir avec les informations de Michael sur les boîtes noires et l’opportunité d’en obtenir une autre. Comme Michael, Saru s’est peut-être un peu habitué à ne pas avoir de commandant avec qui s’enregistrer. Et il n’a vraiment pas été capitaine depuis très longtemps.

Partager : Tweet