Star Trek: Discovery Saison 3 Episode 6 Œufs de Pâques et références

Le balayage de baryon

L’amiral Vance mentionne qu’un vaisseau qui vient de rentrer au QG de Starfleet sera traité avec «The Baryon Sweep». Cela fait référence à une procédure de nettoyage de vaisseau spatial de haute technologie que nous avons vue pour la première fois dans le TNG épisode «Starship Mine». À l’époque de Picard, tout le monde devait quitter un vaisseau pendant le balayage de Baryon car les particules de Baryon étaient mortelles pour la matière organique. «Starship Mine» a été écrit par Morgan Gendel, sans doute plus célèbre pour son autre TNG épisode, «The Inner Light».

«Un autre Michael Burnham»

Georgiou mentionne qu’elle se souvient d’un «autre Michael Burnham» essayant de la réconforter dans une situation différente. Cela fait référence à la version Mirror de Burnham, que nous n’avons en fait jamais rencontrée. Dans l’Univers Miroir, la Terran Burnham a trahi Georgiou en s’alliant à Lorca. Dans le canon à l’écran, nous sommes amenés à croire que Mirror Burnham est mort. Mais le Star Trek: Découverte mini-série de bandes dessinées, Succession peint une image différente. Tout le monde suppose que Mirror Burnham est mort dans l’univers miroir, mais quoi Succession présuppose, peut-être qu’elle ne l’a pas fait? Notamment, Succession a été co-écrit par Découverte coproductrice et écrivain de longue date de Trek, Kirsten Beyer.

Connexion de Stamets à Adira

Dans cet épisode, Stamets et Adira forment un lien sur le fait qu’ils étaient tous les deux amoureux de quelqu’un «qui est mort». Cela fait référence au fait évident que le Dr Cubler – partenaire de Stamets – a été tué en Découverte Saison 1, mais est revenue à la vie dans la saison 2.

Linus mal chronométré fait référence à la saison 2 et… peut-être L’empire contre-attaque?

Au moment où Burnham et Book commencent à s’installer confortablement dans le turbolift, Linus s’installe par accident, tuant l’ambiance. Cela fait probablement référence Découverte Saison 2, épisode 1, «Brother», dans laquelle Linus a éternué de la morve verte grossière partout pendant un moment de tension dans le turbolift. Mais, la façon dont la scène se déroule rappellera aussi Guerres des étoiles les fans d’un film très célèbre s’embrassent dans TL’Empire contre-attaque. Juste après que Han Solo et la princesse Leia partagent un moment intime sur le Millennium Falcon, C-3PO interrompt le moment, un peu innocemment. Linus qui tue l’ambiance ici se sent très similaire. Ce qui veut dire, peut-être Découvertel ‘avenir lointain, et la galaxie lointaine, très lointaine n’est pas si lointaine après tout; du moins pas quand il s’agit de romance impliquant des passeurs de l’espace arrogants et des femmes badass, déterminées à restaurer la liberté dans la galaxie…

Partager : Tweet