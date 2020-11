Star Trek: Discovery Saison 3 Episode 5 Review: Die Trying

Dans un premier temps, Vance prévoit de séparer l’équipage du Discovery, ce qui est une idée horrible du point de vue du Discovery et des téléspectateurs. Comme Michael le souligne, ce n’est pas simplement que le navire et ses divers membres d’équipage ne seront pas aussi efficaces séparément, c’est que les membres de l’équipage pourraient ne jamais se remettre de cette séparation. Ils ont déjà perdu tout ce qu’ils ont connu. Arracher le petit bout de maison qu’ils ont laissé endommagerait encore plus l’état mental déjà fragile de chacun. Ce ne serait pas bon pour le Discovery et, franchement, ce ne serait pas bon pour la Fédération. «Die Trying» parle de l’équipe de Discovery qui travaille pour prouver à l’amiral Vance qu’ils sont un bien meilleur atout ensemble.

Ce test prend la forme d’un ultime effort pour guérir un groupe de réfugiés étrangers souffrant de la maladie à prion. Leur seul espoir de survie réside dans un vaisseau de coffre-fort de la Fédération situé trop loin pour tout vaisseau sans entraînement de spores pour y arriver et revenir dans le temps. Écoutez, c’est une crise MacGuffin avec une mission MacGuffin, mais cela donne à notre gang une chance de montrer à la Fédération de quoi ils sont faits – et une chance pour nous de connaître un peu mieux le commandant Nhan, avant qu’elle ne quitte le expédier dans un avenir prévisible.

Alors que « Die Trying » utilise intelligemment la mission comme une excuse pour explorer la culture Barzan de Nhan, il n’y a vraiment pas assez de temps pour rendre justice à l’ambition narrative. Dans l’histoire d’un père Barzan désespéré de sauver sa famille déjà décédée, maintenu en stase sur le navire de la faille semencière, nous apprenons que les Barzans ont une compréhension culturelle de la mort différente de la nôtre. Bien qu’il s’agisse d’une idée thématiquement riche à explorer, l’épisode n’explique jamais vraiment ce que cela signifie, se penchant plutôt sur une histoire sur les propres regrets de Nhan d’avoir quitté son monde natal. Bien que ce soit aussi un angle intéressant sur lequel se pencher, il y a plusieurs moments au cours desquels il semble que «Die Trying» essaie de placer les décisions des différents personnages de Barzan dans le contexte de leur culture, mais ne sait jamais vraiment comment.

Là encore, cet épisode arrivait déjà à 55 minutes, beaucoup plus long que votre durée moyenne de télévision sur réseau et l’épisode le plus long de la saison à ce jour. Dans cet épisode seulement, nous obtenons l’arrivée du Discovery au nouveau siège de la Fédération, une séquence de débriefing, la quête du Discovery vers un vaisseau du coffre-fort de la Fédération, la résolution du mystère familial du coffre-fort, une étude du mini-personnage de Nhan et un compromis au sein de la hiérarchie de la Fédération. C’est beaucoup, et l’épisode n’est pas aussi habile à lier tout cela thématiquement, ce qui en fait l’épisode le plus bâclé de cette saison forte. Cela étant dit, «Die Trying» fait son travail le plus important: la transition de la saison 3 d’une histoire sur un vaisseau Starfleet solitaire sans gouvernail dans un avenir sans la Fédération à une histoire sur la découverte commençant le long processus de construction d’une nouvelle maison.

Parce que «Die Trying» montre clairement que c’est ce que l’équipage a vraiment recherché: une maison. C’est ce que Starfleet a été pour tous dans le passé: un lieu d’appartenance et de but où personne n’est laissé pour compte. Ce n’est pas la Fédération qu’ils ont laissée derrière eux il y a près d’un millénaire et cela va prendre du temps et du travail avant que ces sentiments d’appartenance ne s’enfoncent dans leurs os. Pour l’instant, ils vont devoir se contenter d’un but et que cela suffise.

Partager : Tweet