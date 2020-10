Star Trek: Discovery Saison 3 Episode 3 Review: Peuple de la Terre

Lorsque le Discovery alimente accidentellement le feu qui est un différend entre la Terre et une bande de raiders Titan attaquants dirigés par quelqu’un du nom de Wen, Michael devient voyou (enfin, avec Book) pour résoudre le problème, en espérant que Saru suivra son exemple et lui faire confiance même si elle l’a gardé dans l’ignorance de ses projets. Il le fait, et c’est un autre exemple inspirant de foi en son équipage de la part du capitaine Saru, mais ce n’est pas ne pas un problème. Michael a peut-être passé l’année dernière à chercher des indices sur le sort de la Fédération, mais elle vit sans l’institution de Starfleet autour d’elle, sans les règles et règlements d’un navire et de son équipage. Comme elle le dit à Saru, cela va prendre un certain temps avant qu’elle ne se souvienne de ce que c’est que de faire à nouveau partie de quelque chose comme la découverte. C’est vraiment émouvant de voir Tilly et Saru, les deux personnes dont Michael est le plus proche sur le Discovery, reconnaître les changements chez leur ami et offrir leur reconnaissance et leur patience alors qu’elle se réacclimate à la vie à bord d’un navire Starfleet.

C’est une demande particulièrement importante de Saru qui, en tant que capitaine du navire, a besoin de savoir qu’il peut compter sur son numéro un. Il a déjà l’empereur Georgiou – qui, à son honneur, ne cache pas le fait qu’elle fera exactement ce qu’elle veut faire, que cela soit contraire aux plans de Saru – à s’inquiéter. Il ne peut pas se permettre d’avoir aussi Michael comme canon lâche. C’est encore plus impressionnant que Saru puisse trouver en lui-même de faire confiance à Michael, car elle s’est montrée capable de prendre la mauvaise décision auparavant, comme elle l’a fait dans le Découverte pilote. Mais Michael n’est pas la même personne qu’elle était alors, et Saru non plus. Il s’est installé dans son rôle de leader et cela a été inspirant de le voir représenter une sorte de leadership similaire à Pike, mais aussi une marque de capitaine qui lui est propre. Nous n’avons jamais eu de Star Trek capitaine tout à fait comme lui, et je continue d’être impressionné par la combinaison de Saru d’une confiance égale et d’une empathie sans bornes.

Le choix de Saru de faire confiance à Michael, à la fois dans le feu d’une escarmouche et dans le compte rendu silencieux qui a suivi, permet au Discovery de jouer le rôle de diplomate entre la Terre et le peuple de Titan, alias la lune de Saturne. Le tracé « B » est similaire à beaucoup d’autres que nous avons vus auparavant sur randonnée la télévision, mais elle n’en est pas moins puissante. Il s’avère que Wen et ses radars attaquants sont également des humains, des gens qui étaient stationnés dans une colonie de recherche sur Titan. Quand il y a eu un accident qui a privé une grande partie de leur capacité à prendre soin d’eux-mêmes, ils sont retournés sur Terre à la recherche d’aide, seulement pour se faire tirer dessus. Depuis lors, ils ont attaqué la Terre comme un moyen de survivre, intensifiant encore la guerre de l’humanité que la Terre a commencée par ignorance.

L’implication du Discovery permet aux habitants de Titan et aux habitants de la Terre d’entamer des pourparlers de paix prouvant qu’un seul navire peut faire le travail de la Fédération même lorsqu’ils sont tous seuls. C’est le genre de fonctionnalité institutionnelle que nous n’avons pas toujours vu de Discovery, même lorsqu’ils étaient entourés du soutien de la Fédération à leur domicile, et ce n’est qu’un exemple de plus de la façon dont cette série a apparemment finalement compris le type d’histoire qu’elle veut raconter. : celui d’espoir en l’absence de confort, et de gentillesse audacieuse face au nihilisme.

Dans tout le brouhaha, il peut être facile d’oublier à quel point l’équipage du Discovery a traversé, combien il a perdu, mais l’épisode prend le temps de nous donner une scène entre Tilly et Michael dans laquelle Tilly pleure la perte. de sa famille et de ses amis et de tout ce qu’elle a jamais connu. Tilly ne souhaite pas tant que sa vie revienne, mais espère une sorte de lien tangible avec elle, preuve qu’elle a toujours été là, et elle la trouve dans un arbre sur l’ancien terrain de Starfleet Academy. La Fédération est peut-être partie de la Terre, mais l’arbre est toujours là: un rappel que la Fédération était autrefois un phare de lumière dans l’obscurité potentielle de l’espace et du temps, et qu’elle pourrait l’être à nouveau.