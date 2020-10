Star Trek: Discovery Saison 3 Episode 3 Œufs de Pâques et références

47

Quand Burnham parle d’être un coursier, quelqu’un lui tend un ruban contenant le registre Starfleet NCC-4774. Nous ne savons pas à quel navire il appartient, mais il semble que ce soit une blague visuelle qui fait référence à la longue et intentionnelle blague intérieure sur l’utilisation du numéro 47 (ou 74) tout au long de randonnée qui a commencé autour TNG Saison 4. Il y a littéralement des centaines d’apparitions des numéros 47 ou 74 dans toute la franchise, tellement qu’il y a en fait un «projet 47» consacré à trouver toutes les occurrences de 47 dans toute la franchise.

L’origine de la blague fait référence au numéro 42 de Douglas Adams ‘ Le Guide du voyageur galactique. Dans ce roman, «42» finit par être la réponse à «la vie, l’univers et tout». Burnham cherche des réponses tout aussi vagues dans ce montage. Dans les années 90, «47» est devenu le «42» de Star Trek canon, et Rick Berman a plaisanté une fois que 47 était «42, ajusté pour l’inflation». Le nombre «47» est également une sorte d’oeuf de Pâques pour les anciens du Pomona College, parsemé à travers l’histoire de la télévision et du cinéma.

Terralysium et maman de Burnham

Burnham dit à Saru que pendant l’année qu’elle a passée dans cet avenir, elle a connecté la planète Terralsyium et qu ‘«ils n’avaient jamais entendu parler de ma mère». Cela fait référence à la saison 2 de Découverte dans lequel nous avons appris la mère de Burnham, Gabrielle Burnham a transporté des humains du 21ème siècle sur une planète appelée Terralysium dans le quadrant bêta. En théorie, Terralysium était censé être l’emplacement d’attache où Burnham et le USS Discovery fini. Dans «Perpetual Infinity», la mère de Burnham a été aspirée dans un vortex temporel qui, en théorie, aurait pu la déposer dans la future version de Terralysium. Jusqu’à présent, cependant, ce n’est pas le cas.

Capitaine Saru

Saru est promu capitaine dans cet épisode. C’est long pour Saru. Il a été premier officier pour deux capitaines jusqu’à présent, le capitaine Lorca et le capitaine Pike. Et, dans le Découverte roman Des heures désespérées, Saru était contrarié que Burnham ait été promu premier officier plus de lui avant la bataille des étoiles binaires. Ce livre 2017 de David Mack est légèrement non canonique, mais il a établi le prénom de Detmer comme Keyla, et doublé le nom de Number One comme Una. Quoi qu’il en soit, le fait est que Saru travaille depuis longtemps pour devenir capitaine.

Bots DOT-7

Nous voyons brièvement l’extérieur de Découverte coque en cours de réparation par des robots DOT-7. Nous avons vu ces petits robots pour la première fois dans «Such Sweet Sorrow» de la saison 2, lorsqu’ils sont sortis de Entreprise et effectué quelques réparations. L’un de ces robots, bien sûr, était la star de la Treks courts épisode « Ephraim and Dot. »

« Galavanting »

Partager : Tweet