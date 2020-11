Star Trek: Discovery – Que signifient les flashbacks de l’univers miroir de Georgiou?

in

Une sorte de château sur une colline.

L’emblème de l’Empire Terran.

Se, peut être dans sa tenue d’empereur.

Quelqu’un couvert de sang avec un casque.

Un de ces méchants poignards de l’Empire terrien.

Nous entendons également Georgiou prononcer le mot «fils».

Nous voyons le vaisseau amiral de Georgiou dans l’Empire terrien, le ISS Charon.

La deuxième fois que Georgiou a l’un de ces flashs, c’est vers la fin de l’épisode. Cette fois, certaines images se répètent. Mais, comme le flash du Charon, cette imagerie est directement lié à des éléments de la saison 1. Le deuxième flash comprend:

Donc, à part les images du corps ensanglanté, le couteau et Georgiou disant «fils», la plupart des trucs dans ces flashs sont de la saison 1. Ceci, combiné avec Georgiou disant à Michael «Je me souviens d’un autre Michael Burnham» le rend On dirait qu’elle est fixée sur le passé.

Alors, que signifient ces flashs?

De toute évidence, nous ne savons pas ce qui se passe exactement dans ces flashbacks, mais il semble assez clair que nous sommes censés penser que Georgiou a peut-être, peut-être juste peut-être, un fils dans l’univers miroir. Si cela est vrai et qu’elle a fait quelque chose qui a causé sa mort, alors peut-être qu’elle a des souvenirs refoulés qui ont été activés. Nous savons également que Mirror Burnham a été traitée comme une fille par Mirror Georgiou, c’est-à-dire jusqu’à ce que Mirror Burnham commence à aider Lorca. Ce détail de la saison 1 pourrait expliquer que Lorca ait été brièvement aperçue dans les flashbacks, et l’idée que Georgiou pensait à «l’autre» Burnham tout en admettant qu’elle avait eu ces sorts.

Bottom line: Il semble comme si quelque chose s’était passé dans l’Univers Miroir qui vient juste de se révéler. Et quoi que ce fût, c’était traumatisant pour Georgiou.

L’article 31 pourrait-il s’intégrer d’une manière ou d’une autre?

Il est à noter que le comportement étrange de Georgiou a commencé juste après l’épisode 5 lorsqu’elle a rencontré le mystérieux personnage de Starfleet connu sous le nom de Kovich (David Cronenberg.) Dans l’épisode 5, Georgiou a été secoué à la fin de l’épisode, même si lors de sa rencontre avec Kovich, elle a agi comme si elle était en charge. Qui est-il? Et a-t-il fait ou dit quelque chose à Georgiou qui lui a fait revivre ces souvenirs? Dans l’épisode 5, Kovich a démontré une énorme quantité de connaissances sur l’univers miroir et a longuement parlé de l’histoire de l’univers terrien. Certains fans pensent que cela signifie qu’il pourrait être de l’Univers Miroir, tout comme Georgiou. D’autres pensent qu’il pourrait être le chef de la section 31 au 32e siècle.

