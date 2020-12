Star Trek: découverte du méchant à combustion lente de la saison 3

Star Trek: Découverte La saison 3 a un objectif narratif et une patience que les saisons précédentes n’ont pas. Nous sommes à plus de la moitié de la saison et, si l’équipage du Discovery a rencontré une variété d’obstacles dans son nouvel avenir, il n’a pas encore rencontré un vrai Big Bad. « The Sanctuary » semble sur le point de les rapprocher. Dans le clip exclusif que nous avons de l’épisode de cette semaine, Admiral Vance et Book donnent Michael et Saru (et, vous savez, nous) plus d’informations sur The Emerald Chain, le syndicat du crime andorien-orion qui a causé des problèmes en arrière-plan de la saison 3 au cours des derniers épisodes, et le mystérieux Orion qui dirige tout: Osyraa. Vérifiez-le…

La brûlure a peut-être décimé la Fédération et causé des problèmes majeurs et potentiellement dévastateurs sur des mondes comme la planète du livre, mais c’est la chaîne d’émeraude qui a utilisé le vide de pouvoir et le désespoir qui a suivi pour s’emparer des mondes et des populations vulnérables. «The Chain a transformé les principales violations des directives en une forme d’art», explique Vance dans le clip ci-dessus. «Ils établissent des contacts imprudents avec des civilisations d’avant-guerre qui ont quelque chose qu’ils veulent.» En ce moment, The Chain et Osyraa ont un œil sur le monde natal de Book. Après The Burn, The Chain a donné au monde de Book un «répulsif» pour sauver leur récolte des criquets de mer et empêcher des millions de personnes de mourir de faim. En échange, nous dit Book, ils ont pris les vers de transe du monde. Mais maintenant, Osyraa est de retour pour quelque chose de plus, et le frère de Book demande de l’aide.

Le chemin Découverte a dévoilé ce potentiel La saison 3 Big Bad est intelligent: laisser tomber de petits indices inquiétants sur les objectifs et l’influence de The Emerald Chain pour que le public se rassemble lentement. Nous avons entendu parler de The Chain pour la première fois lors de la première de la saison; le syndicat contrôle The Mercantile on Hima, le marché Book et Michael a visité dans « That Hope is You, Part 1. » Les informations se présentent sous la forme d’un élément subtil de construction du monde que nous n’avons pas encore le contexte pour vraiment apprécier. Cela vient plus tard. Dans la première, c’est une autre pièce fascinante de ce nouvel avenir que Michael et le public tentent de reconstituer.

Plus récemment, dans «Scavengers», nous voyons de plus près à quel point The Chain est vraiment merdique. Michael et Georgiou deviennent des voyous pour sauver Book d’un chantier de récupération Hunhau géré par le neveu d’Osyraa. À notre époque là-bas, nous voyons à quel point The Chain met les gens en esclavage pour dettes. Les conditions sont horribles et les travailleurs forcés sont tués pour quelque chose d’aussi petit que le vol d’une ration d’eau supplémentaire. Sans l’aide de la Fédération, ils travaillent et meurent au gré du voyou Chain le plus proche. Dans ce même épisode, la découverte est envoyée à Argeth, une planète de la Fédération contre laquelle la chaîne serait en train de planifier un mouvement. Bien que nous ne puissions pas voir à quoi ressemble cette tension à enjeux élevés, l’intrigue de fond communique aux téléspectateurs à quel point l’influence de The Chain est vraiment large.