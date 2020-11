Star Trek: Adira & Gray de Discovery et le besoin de nouveaux types d’histoires d’origine

Ce Star Trek: Découverte L’article contient des spoilers MAJEURS pour la saison 3, épisode 4.

Remarque: Je vous encourage vivement à lire «Star Trek: La représentation trans de Discovery est à la fois déchirante et révolutionnaire» sur SyfyWire. En tant que femme trans (sans parler d’une brillante critique de la culture pop), Silverman a un point de vue sur cette représentation que moi, en tant que femme cis, je n’ai pas et j’ai magnifiquement écrit sur sa réaction complexe à Découverteles derniers épisodes de.

Si vous faites attention à Star Trek nouvelles, alors vous avez probablement vu et vous êtes enthousiasmé par l’annonce de la pré-saison 3 qui Découverte introduirait deux personnages trans: le personnage non binaire Adira (joué par Blu del Barrio) et le personnage trans Grey (joué par Ian Anderson). Dans «People of Earth», nous avons rencontré Adira, l’hôte humain d’un symbiote Trill qui ne se souvient de rien de son passé. Dans «Forget Me Not», Adira a voyagé dans le monde natal de Trill et a pu débloquer les souvenirs non seulement de leur moi passé, mais aussi des souvenirs de chaque hôte précédent du symbiote Trill connu sous le nom de Tal. Ces hôtes comprenaient Gray, le petit ami d’Adira, dont nous apprenons rapidement qu’il a été tué lorsque le vaisseau de la génération Adira et Gray a grandi a été touché par ce qui semblait être un astéroïde. Alors que l’acte final de l’épisode montre qu’Adira peut toujours voir et interagir avec Gray pour une raison encore inexpliquée, nous devions toujours regarder Gray mourir dans les bras d’Adira. C’était notre introduction à son personnage et c’est maintenant la trame de fond traumatique que partagent Adira et Gray.

Star Trek: Découverte fait de merveilleux progrès en matière de narration inclusive. C’est tellement cool d’avoir Adira et Gray dans le casting de la saison 3 pour cette émission, qui a toujours délibérément travaillé pour être une représentation inclusive de notre propre monde. Adira et Gray sont tous deux présentés comme des personnages complexes dont les identités de genre ne sont qu’une partie de leurs histoires. Adira est un génie de l’ingénierie (et de l’art) qui devient sournois avec Michael et est incroyablement courageux. Gray, avec qui nous avons passé moins de temps, est chaleureux et aimant; il joue magnifiquement du violoncelle et sait faire rire Adira. Les deux personnages sont interprétés par des acteurs qui partagent leurs identités de genre et dont la contribution a été prise en compte pour façonner les voyages des personnages. C’est pourquoi il est frustrant de voir ces deux jeunes personnages trans attachés à une histoire d’origine aussi traumatisante, l’un qui laisse l’un d’eux mort et l’autre forcé de faire face à la perte de leur bien-aimé.

