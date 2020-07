Star Trek : 12 sous-parcelles qui ne sont allées nulle part

Star Trek est généralement considéré comme une franchise traditionnellement épisodique simplement en raison de sa genèse dans les années précédant la narration sérialisée.

Pourtant, les scénaristes et les producteurs ont pu introduire des arcs et des sous-intrigues continus dans les diverses retombées et séries avec une plus grande fréquence à mesure que la franchise vieillissait et nous sommes maintenant à l’ère de la structure de film de dix heures de Star Trek: Picard.

Nous pouvons citer la guerre civile Klingon, la guerre du Dominion, la poursuite de Kazon du Voyager et l’histoire de Red Angel comme des complots en cours réussis, mais il y a quelques sous-intrigues et arcs que Star Trek n’a pas réussi à livrer, complètement oubliés, ou abandonné sans pitié.

Voici une douzaine de sous-intrigues de Star Trek qui sont allées hardiment nulle part.

La romance entre Star Trek: le lieutenant Worf de la prochaine génération et la conseillère Deanna Troi a été un point majeur de l’intrigue dans la dernière saison de TNG, dans les épisodes « Parallels », « Eye of the Beholder » et « All Good Things … » Mais le le flirt remonte à la saison cinq quand les scénaristes ont vu qu’un couple Worf / Troi fonctionnait dans l’épisode « Ethics ».

Ce qui a suivi était un mariage à chronologie alternative et un raccordement hallucinatoire avant que les deux ne le rendent finalement réel et officiel dans la finale de la série – qui s’est également détourné dans une chronologie alternative dans laquelle Troi était mort et Worf n’a jamais surmonté son amour perdu.

Mais alors que la finale de la série de TNG a commencé par un presque baiser, la prochaine fois que le public a vu Worf et Troi dans Star Trek Generations, les deux futurs officiers d’Enterprise-D s’étaient apparemment séparés hors écran dans les mois qui ont suivi.

Au moment de l’arrivée de Worf sur Star Trek: Deep Space Nine et de son mariage éventuel avec le lieutenant Jadzia Dax quelques années plus tard, la chose Worf / Troi n’était pas mentionnée. Star Trek: Insurrection a présenté un clin d’œil subtil à l’association lorsque Troi a finalement relancé son aventure avec le commandant Riker et Worf a observé à contrecœur qu’ils avaient toujours eu des sentiments l’un pour l’autre. Mais appeler cela une reconnaissance de la propre romance de Worf avec Troi est une sorte d’étirement.

Pour sa part, Marina Sirtis alias Troi n’a pas aimé le couple, affirmant que cela avait blessé le personnage de Worf. Et alors que Michael Dorn semblait d’accord, Imzadi lui-même, Jonathan Frakes, l’a qualifié de « ridicule ». Les écrivains semblaient d’accord pour dire que c’était une expérience ratée et le sous-complot de la romance Worf / Troi n’a plus jamais été mentionné. Troi n’a même pas été invitée au mariage.