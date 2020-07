Star renverse des haricots à la fin de Elle et Noah

Kissing Booth est un film pour adolescents d’origine américaine. La série est conçue par Vince Marcello, qui est également l’auteur du film.

Le film est basé sur le roman Kissing Booth et sa série de Beth Reekles.

JETER!

Elle Evans joué par Joey King

Noah Flynn joué par Jacob Elordi

Lee Flynn joué par Joel Courtney

Rachel jouée par Megan Young

Marco joué par Taylor Zakhar Perez

Mike Evans joué par Stephen Jennings

Sara Flynn jouée par Molly Ringwald

TERRAIN!

La partie 2 de Kissing Booth s’est terminée sur un cliffhanger où nous avons vu qu’Elle (joué par Joey King) et Noah (joué par Jacob Elordi) se réconcilient après avoir tous deux eu un malentendu, où Elle pense que Noah l’a trompée et lui a eu une liaison secrète avec son amie d’université »«. Et puis Elle est devenue proche de Marco (joué par Taylor Zakhar Perez).

En fin de compte, Elle et Noah ont résolu leur malentendu et se sont réconciliés. Noah a dit à Elle que lui et Chole étaient un seul bon ami et Elle laisse Marco derrière et part rencontrer Noah à l’aéroport.

À la fin du film, nous avons vu qu’Elle est confuse car elle doit décider de son université. Elle est confuse parce que Lee et Elle se sont promis tous les deux d’aller à Berkeley ensemble comme leurs mères. Alors que Noah s’attendait à ce qu’elle vienne avec lui à Harvard.

LA RELATION ENTRE ELLE ET NOAH VA-T-ELLE TERMINER ??

nous avons vu dans le deuxième volet de Kissing Booth qu’Elle est confuse et qu’elle n’avait pas décidé où aller pour ses études supérieures. Elle a mis l’admission en attente à Berkeley et à Harvard car elle doit choisir entre Lee et Noah, ce qui pourrait décevoir l’un d’eux.

QUAND POUVONS-NOUS ATTENDRE LE TROISIÈME ÉPÔT DE KISSING BOOTH?

L’annonce officielle du troisième opus est faite par Netflix et ils publient également un petit teaser pour l’annoncer.

On peut s’attendre à ce que la troisième partie de Kissing Booth soit disponible sur Netflix en 2021.