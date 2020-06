Star Chase Stokes de «Outer Banks» a presque pris le rôle de Han Solo

A trente ans, Une jolie femme ne manque pas de tenir le coup. Il reste un classique intemporel, créant l’une de nos histoires d’amour préférées de la manière la moins conventionnelle. Edward (Richard Gere) et Vivian (Julia Roberts) font tout à fait la paire, avec Edward montrant à Vivian le véritable amour et un autre mode de vie tandis que Vivian lui apprend à se détendre et à apprécier les petites choses.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Julia Roberts, selon Rotten Tomatoes

Bien que complètement opposés, ils parviennent à se connecter sur les choses qui comptent le plus. L’histoire est venue avec sa juste part de dialogue citable des deux personnages principaux, ainsi que des personnages secondaires. Cela dit, voici les 10 meilleures citations de Une jolie femme.

Mis à jour le 9 juin 2020 par Meg Pelliccio: Pretty Woman reste un favori des fans pour les amateurs de rom-com du monde entier et malgré son âge, c’est toujours l’un des meilleurs films du marché et n’a sans doute pas vieilli aussi mal du tout. Le film suit Vivian, une prostituée, et sa relation d’affaires avec Edward qui se transforme rapidement en quelque chose de plus.

Les téléspectateurs regardent Vivian obtenir la fin du conte de fées qu’elle a toujours voulu – être sauvée par l’homme qu’elle aime, tandis que le film crée en même temps un nouveau conte de fées pour les fans. Après tout, qui ne voudrait pas qu’un homme riche comme Edward les sauve de leur existence difficile? Romance et comédie vont de pair dans ce film et il y a des citations brillantes qui représentent le meilleur de chacun de ces éléments.

15 «Edward? C’est mon nom préféré dans le monde entier! «

Vivian ne fait pas beaucoup d’efforts pour flirter, elle rend évidentes ses intentions sans que ses commentaires soient sincères, la présentant comme une femme confiante et pleine d’humour. Dans sa ligne de travail, il est compréhensible qu’elle doive se montrer forte et aller droit au but, ce qui explique probablement pourquoi elle a sorti cette doublure ringarde d’Edward après leur rencontre, « Edward? C’est mon nom préféré dans le monde entier! «

Vivian lui donne un coup de coude ludique en disant cela et Edward répond avec une surprise simulée. Il ressort clairement du large sourire sur les visages des deux personnages qu’ils apprécient le badinage joyeux entre eux.

14 « Chérie, j’ai un coureur dans mes collants. Je ne porte pas de collants.

Quand Edward emmène Vivian pour la première fois dans l’hôtel de luxe où il séjourne, il est clair qu’elle ne rentre pas. Vivian ne porte pas beaucoup de vêtements sauf si vous comptez ses cuissardes, mais sa robe ne laisse vraiment pas grand-chose à l’imagination. Edward essaie de remédier à cela avec son manteau, mais naturellement, elle gagne quelques regards sales de certains des autres clients de l’hôtel.

Vivian est assez féroce quand elle se sent à l’aise dans ses propres vêtements, alors quand elle remarque une femme qui la regarde, elle joue avec la situation, commentant « Chérie, j’ai un coureur dans mes collants,« Tout en découvrant sa jambe et en soulevant sa jupe plus haut, avant de rire et d’ajouter, »Je ne porte pas de collants.«

13 « Bébé, je vais te traiter si bien, tu ne veux jamais me laisser partir. »

Quand Edward conclut un accord commercial avec Vivian qu’elle restera avec lui pendant quelques jours en tant que compagnon, Vivian déclare «Bébé, je vais te traiter si bien, tu ne veux jamais me laisser partir.»Edward garde les affaires strictement dans sa réponse, confirmant à nouveau les frais et déclarant catégoriquement qu’il la laissera partir.

CONNEXES: 10 choses de jolie femme qui ont mal vieilli

Comme il s’est avéré être faux! Cette citation est l’une des plus emblématiques du film car elle préfigure exactement ce qui se passe. Même si Edward combat ses sentiments jusqu’à la fin, il se rend compte qu’il ne veut pas la laisser partir avec assez de temps pour la rejoindre avant qu’elle ne quitte la ville.

12 « C’était tellement bon, j’ai presque fait pipi dans mon pantalon! »

Une partie du film voit Edward emmener Vivian à son premier spectacle d’opéra, où elle porte la robe rouge désormais emblématique. Par la suite, un autre amateur de théâtre demande à Vivian comment elle a aimé l’opéra, et Vivian répond par «C’était tellement bon, j’ai presque fait pipi mon pantalon!« L’autre dame semble décontenancée par cette remarque, car elle trahit le fait que Vivian n’est pas aussi classe supérieure que sa tenue le montre, alors Edward intervient rapidement avec l’explication »Elle a dit qu’elle l’aimait mieux que Pirates of Penzance.«

C’est un moment amusant où la personnalité de Vivian brille et malgré le fait qu’elle ne soit pas bien avec les autres, il est clair qu’Edward le trouve attachant et il est prompt à régler la situation pour elle car il ne veut pas que les gens pensent moins d’elle.

11 « Vous savez que vous pourriez me payer maintenant et briser la glace. »

En maintenant sa personnalité courageuse et ironique, lorsque Vivian et Edward atteignent sa chambre d’hôtel, elle suggère: «Tu sais que tu pourrais me payer maintenant et briser la glace.« Non seulement c’est un peu mignon et révélateur concernant la confiance de Vivian, mais il a aussi les nuances plus sombres de rappeler aux téléspectateurs que dans sa ligne de travail, elle n’est parfois pas payée.

Bien qu’il s’agisse d’un film de comédie romantique, l’histoire aborde les dangers de la prostitution à quelques reprises, en particulier avec la phrase de séparation de Vivian et Kit: «Prendre soin de toi.”Pas seulement un adieu agréable, mais un avertissement mutuel de faire attention aux étrangers.

dix « J’apprécie toute cette chose de séduction que vous avez ici, mais laissez-moi vous donner un conseil: je suis une chose sûre. »

Vivian essaie d’abord de reprendre les affaires comme d’habitude, mais Edward a clairement l’intention d’aborder les affaires d’une autre manière. Elle est (pour la plupart) agréablement surprise tout au long du film alors qu’Edward continue à augmenter son offre, jusqu’à ce qu’il lui donne le conte de fées qu’elle a toujours voulu.

CONNEXES: Jolie femme: 10 lignes emblématiques de Vivian Ward que nous n’oublierons jamais

Vivian est une chose sûre, mais Edward le devient aussi, car les deux tombent amoureux l’un de l’autre. Le fait qu’Edward essayait d’entamer une conversation montra immédiatement au public qu’Edward était différent et que lui et Vivian viendraient partager une connexion précieuse.

9 « Vous pourriez geler de la glace sur le cul de sa femme. »

C’est l’une des citations les plus sous-estimées de Vivian. Ceci fait référence à l’épouse de Philip Stuckey (Jason Alexander). Il s’agit d’une description appropriée et simple, et facilement réutilisable pour quiconque souhaite l’utiliser pour décrire une personne similaire.

Vivian est douée pour lire les gens et elle sait comment démarrer avec des mots. Si vous rencontrez Vivian, vous feriez mieux d’espérer que vous fassiez bonne impression, sinon elle pourrait faire une remarque similaire à votre sujet.

8 «Toi et moi sommes de telles créatures similaires, Vivian. Nous baisons tous les deux pour de l’argent. »

La réflexion d’Edward est triste mais vraie. Cependant, la citation d’Edward correspond davantage à ce qu’ils font plutôt qu’à ce qu’ils sont. Alors qu’ils s’y prennent de différentes manières, ils paient les factures en faisant ce qui est essentiellement la même chose. Vivian ne l’apprécie pas et Edward apprend à changer la façon dont il mène ses affaires, proposant de construire des navires au lieu de démanteler une entreprise à la fin du film.

Cela pourrait ne pas fonctionner pour l’avocat d’Edward, mais Edward se sentait vraiment bien dans son changement de tactique commerciale. Visser des gens pour de l’argent fait des ravages, mais Edward et Vivian changent et se sentent mieux en conséquence.

7 «Oh, mon Dieu, la pression d’un nom… je l’ai. Cindaf *** in’rella. «

Kit’s (Laura San Giacomo) a un moyen avec les mots, c’est sûr. Son idée de trouver la fin heureuse de quelqu’un pour Vivian ne pourrait pas être plus parfaite. Vivian et Kit en rient aussi beaucoup. Cendrillon commence assez bas sur les échelons de la vie mais parvient à retrouver son prince et un heureux pour toujours.

CONNEXES: Les 10 meilleures tenues de Vivian dans Pretty Woman

Parfois, un exemple n’a pas à être réel, car la fiction reflète parfois la réalité plus que la réalité elle-même. L’histoire de Cendrillon était similaire à celle de Vivian d’une manière significative: peu importe d’où vous venez, vous pouvez toujours avoir votre fin heureuse.

6 « Avez-vous quelque chose dans cette boutique aussi belle qu’elle est? »

Edward a quelques remarques pleines d’esprit et des retours, mais c’est l’une de ses citations les plus douces. Nous aimons que, une fois qu’il a découvert comment Vivian a été traitée dans les magasins, il accompagne Vivian pour s’assurer qu’elle est traitée de la bonne manière.

Il la fait se sentir comme une princesse, lui donnant le rêve de tous les accros du shopping d’une virée shopping sans budget, tirant le meilleur parti de la qualité des produits et du service client. Rien ne surpasse tout à fait la beauté de Vivian, mais elle en tire une sacrée garde-robe et une expérience de magasinage.

5 «Bienvenue à Hollywood! Quel est votre rêve? »

Rappelez-vous l’heureux mec qui criait cela au début du film, puis à nouveau lorsque cette citation était parmi les dernières lignes du film? C’est vrai, beaucoup viennent à Hollywood pour réaliser un rêve. Pourtant, c’est aussi un rêve pour Edward et Vivian. Edward et Vivian ont trouvé l’amour, et Vivian a également eu une vie meilleure.

Elle est sortie de là où elle était et a pu recommencer, et Kit était sur le point de faire de même à la fin du film. Il est difficile de ne pas entendre cette phrase dans votre tête chaque fois que vous pensez au film ou même à Hollywood. C’est durable car il y a toujours un rêve à rechercher à Hollywood. Alors, quel est ton rêve?

4 « Je veux le conte de fées. »

Bien qu’Edward lui offre une maison et une voiture, entre autres, pour la faire sortir de la rue, Vivian en veut plus. Elle ne veut pas de sa pitié ou de son argent, elle veut la romance, l’amour. Elle ne l’accepte pas, et elle part la veille du retour d’Edward à New York.

CONNEXES: Grande erreur, énorme!: 10 faits en coulisse sur la jolie femme

Pendant qu’elle est partie, Edward se rend compte qu’il veut aussi le conte de fées, juste à temps pour la rattraper avant qu’elle ne parte à San Francisco. Vouloir le conte de fées est le rêve ultime, et nous sommes heureux qu’Edward et Vivian aient terminé leur conte de fées.

3 « Il doit être difficile de laisser tomber quelque chose de si beau. »

La remarque de Barney (Hector Elizondo) alors qu’Edward rend le beau collier cher a une double signification. Il est clair que pour Edward, le collier est beaucoup plus facile à séparer que Vivian elle-même. Barney est une grande partie d’Edward changeant d’avis et poursuivant Vivian.

Barney a beaucoup contribué à leur relation, allant d’Edward à poursuivre Vivian à aider Vivian à s’adapter à un style de vie entièrement différent. Barney est l’un de nos personnages de soutien préférés pour tout ce qu’il fait. Bien qu’il soit doué pour diriger l’un des hôtels les plus prestigieux de Beverly Hills, il est également un entremetteur doué.

2 « Grosse erreur. Gros. Énorme. Je dois faire du shopping maintenant. «

Vivian fournit la brûlure ultime lorsqu’elle entre dans le magasin dont les vendeuses refusaient auparavant de l’aider. À en juger par son apparence et ses vêtements, ils ne croient pas qu’elle a l’argent pour se permettre quoi que ce soit dans leur magasin et sont très désagréables avec elle, laissant Vivian en larmes jusqu’à ce que Barney lui donne un coup de main et lui donne ce dont elle a besoin.

Elle entre avec bonheur à l’intérieur, montre aux vendeuses ses achats et ce qu’elles ont manqué en termes de commissions avant de faire une sortie gracieuse. Cela montre que vous ne devez jamais juger un livre par sa couverture.

1 « Elle le sauve tout de suite. »

Vivian rêvait d’un chevalier sur un cheval blanc venant la secourir chaque fois qu’elle était enfermée dans le grenier pour mauvaise conduite lorsqu’elle était enfant et en parlait à Edward. Plus tard, Edward réalise ce rêve en montant son escalier de secours malgré sa peur des hauteurs, et quand il l’atteint, il demande ce qui se passe après. La citation est la réponse de Vivian.

Elle ne s’attend pas à être une demoiselle en détresse; elle croit que l’amour consiste à se sauver les uns les autres, et c’est comme ça que ça devrait être. L’amour prend le travail des deux parties dans une relation, et cette citation fait ressortir le personnage de Vivian, et le film par extension, en ce qui concerne la formule rom-com par excellence pour tomber amoureux.

SUIVANT: 10 produits pour les fans de films rom-com



Prochain

Harry Potter: 10 choses les plus cool que vous pouvez acheter à Pré au Lard