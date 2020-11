Stan Collymore rend un verdict brutalement honnête sur Steve Bruce – .

in

Stan Collymore a donné son avis sur le manager de Newcastle United Steve Bruce sur Twitter.

L’ancien attaquant de Liverpool et d’Aston Villa a suggéré que Bruce était un entraîneur défensif.

Collymore a déclaré que l’ancien patron de Villa jouait avec un back-cinq, comme indiqué ci-dessous.

Il aime un dos 5 fait Steve. Essaie de le vendre comme des ailes offensives, mais finalement il s’installe magnifiquement comme une ligne de 5 qui perdent l’envie de vivre après quelques matchs. 🤣 https://t.co/Chcwhi4XFU – Stan Collymore (@StanCollymore) 21 novembre 2020

Avoir besoin d’amélioration

Newcastle a relativement bien fait sous Bruce la saison dernière, les Magpies ayant évité la redoutable chute au championnat et conservant leur statut de Premier League.

L’équipe a terminé 13e du classement avec 44 points en 38 matchs et au-dessus de West Ham United et Aston Villa et à seulement cinq points d’Everton.

Il est peu probable que les Magpies soient relégués à la fin de la campagne en cours, mais les résultats et les performances doivent être meilleurs.

Newcastle est actuellement 14e du tableau de la Premier League avec 11 points en neuf matches. Les Magpies n’ont marqué que 10 buts et en ont concédé jusqu’à 15.

Newcastle a perdu 2-0 contre Chelsea à St.James ‘Park en championnat samedi et affrontera Crystal Palace à l’extérieur de la maison à Selhurst Park à Londres dans la ligue vendredi prochain.

