STALKER 2 prendra en charge les mods «le premier jour»

Si vous êtes un fan de longue date de la série, vous saurez que les mods STALKER ont été la clé pour maintenir la franchise en vie pendant si longtemps. Le développeur GSC Gameworlds, qui vient de révéler la première véritable bande-annonce de STALKER 2 à la vitrine des jeux Xbox, a déclaré que STALKER 2 inclura le support des mods dès le jour de son lancement.

Dans une FAQ publiée peu de temps après les débuts de la bande-annonce de STALKER 2, le développeur fournit quelques nouveaux détails sur le jeu. Oui, c’est vraiment le Stalker titulaire qui regarde la caméra dans la dernière photo, et oui, c’est une nouvelle anomalie que vous avez probablement repérée – mais nous en saurons plus plus tard, semble-t-il.

En ce qui concerne les mods, GSC déclare: «Nous nous engageons à rendre le modding aussi simple que possible dès le premier jour». C’est l’étendue de la déclaration sur les mods, mais c’est une bonne: les mods ne seront pas seulement possibles, mais il semble probable que les moddeurs auront tous les outils dont ils ont besoin pour créer du nouveau contenu pour le jeu dès le début.

Heureusement, nous n’aurons pas besoin d’un mod de révision graphique comme STALKER Complete 2009 pour STALKER 2 tout de suite – la FAQ indique qu’il présente des visuels alimentés par Unreal Engine avec capture de mouvement pour les corps et les animations faciales, ainsi que la photogrammétrie pour les textures.

Le jeu se déroule dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, naturellement, et il comportera à la fois de nouveaux emplacements et quelques-uns que vous reconnaîtrez dans les jeux précédents de la série.

«Nous sommes très enthousiastes à propos de toutes les nouveautés que nous ajoutons au jeu, et nous espérons que vous l’aimerez aussi», écrit GSC.

