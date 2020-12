Stagger le retour des étudiants dans les universités en janvier pour arrêter les épidémies de Covid, exhorte le Parti travailliste

Le retour des étudiants dans les universités en janvier devrait être échelonné pour éviter une répétition des épidémies observées en septembre, a déclaré le Parti travailliste. Les étudiants en stage ou dont l’enseignement en face-à-face est essentiel devraient d’abord retourner sur le campus, les autres suivront plus tard dans le trimestre, a déclaré le parti. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normaleL’intervention est intervenue alors que les universités ont commencé à effectuer des tests de masse sur les étudiants avant une «fenêtre de voyage» de Noël commençant jeudi. Des universités à travers le Royaume-Uni ouvrent des centres de test temporaires où les étudiants seront invités à passer deux tests, à trois jours d’intervalle. S’ils sont testés négatifs, ils pourront rentrer chez eux entre le 3 et le 9 décembre, tandis que ceux dont le test est positif devront effectuer une période d’auto-isolement de 10 jours avant de pouvoir partir. Les tests sont volontaires. Ema Hardy, ministre fantôme des universités travaillistes, a déclaré que le gouvernement était «irresponsable» de ne pas avoir expliqué comment le retour de janvier serait géré. En plus d’étaler le retour pour empêcher une migration massive d’étudiants dans un court laps de temps, le Parti travailliste a déclaré que le gouvernement devrait établir des plans pour l’arrivée d’étudiants internationaux en janvier, en veillant à ce qu’ils soient soutenus pendant les périodes de quarantaine. Mme Hardy a déclaré: «Les ministres refassent à nouveau la responsabilité aux universités et s’attendent à ce qu’ils apportent des réponses là où le gouvernement n’en a pas. «Les étudiants sont sur le point de quitter l’université pour les vacances de Noël sans savoir quand ni comment ils y retourneront. Des conseils sur leur retour en toute sécurité doivent être publiés sans délai pour donner aux universités le temps de mettre en place des processus. »Un porte-parole du gouvernement a déclaré:« Nous avons établi des plans, respectant notre engagement de permettre aux étudiants de rentrer chez eux pour les vacances de Noël tout en minimisant les risque de transmission. Nous fournirons en temps voulu des conseils supplémentaires sur le trimestre de printemps, qui cherchera à utiliser les tests de masse proposés et tiendra compte des derniers avis scientifiques. » Pression sur les examens Le travail a également critiqué le gouvernement pour les retards dans le détail de la manière dont les examens en Angleterre seront délivrés l’année prochaine. Kate Green, la secrétaire à l’éducation de l’ombre, a déclaré que les ministres avaient «hésité et retardé, créant un énorme stress pour les élèves, les enseignants et les parents». Une annonce sur les examens est attendue cette semaine. Une notation généreuse et une connaissance approfondie des domaines thématiques figureront probablement dans le plan, tandis que les élèves dont la scolarité a été fortement perturbée par le coronavirus pourraient également obtenir des notes avec des astérisques pour indiquer qu’ils devraient faire l’objet d’une attention particulière.