Stadia Leak montre le gameplay des premiers dieux et monstres

Ubisoft Dieux et monstres est l’un de ces jeux que nous ne prévoyons pas voir de sitôt, mais grâce à un bêtisier de Google Stadia, nous pouvons au moins découvrir une version jouable précoce.

Jeudi dernier, les joueurs ont trouvé un jeu appelé Orphée dans le magasin de Stadia qu’ils pouvaient télécharger, et ils se sont vite rendu compte que c’était Dieux et monstres. Ubisoft nettoie toutes les vidéos qu’il trouve, mais il y en a encore beaucoup que vous pouvez trouver sur YouTube. En voici un encore intégré sur Reddit au moment de la rédaction de cet article:

Dans une déclaration à Kotaku, Ubisoft a confirmé qu’il s’agit d’une version précoce qui ne représente pas la vision actuelle. De plus, c’est que Dieux et monstres a subi un changement de nom (Orphée est un nom de code).

Le producteur exécutif Marc-Alexis Cote a déclaré:

Notre vision du jeu anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters a évolué de manière surprenante, ce qui est courant lors du développement de nouveaux mondes passionnants. Cette séquence est tirée de notre démo E3 2019, qui a été montrée pour sélectionner la presse en juin dernier et qui a maintenant plus d’un an. Beaucoup de choses ont changé depuis lors en termes de fonctionnalités, de ton, d’art et de conception de personnages, et même de nom du jeu. Nous travaillons dur et nous sommes ravis de montrer enfin aux joueurs ce que nous avons créé à la fin de l’été.