St Andrew’s Day: Google Doodle célèbre aujourd’hui le saint patron de l’Écosse

Le Google Doodle d’aujourd’hui célèbre le saint patron de l’Écosse, St Andrew. Le doodle, qui est en fait composé d’une série de petites sculptures, a été créé par l’artiste Peter Lubach. , mais a également la forme d’un élément important de l’iconographie de l’Écosse, comme un lion rampant, un chardon, un chat sauvage et un château.Voici tout ce que vous devez savoir sur St Andrew lui-même et pourquoi il est célébré aujourd’hui. Andrew – St Andrew l’Apôtre était un chrétien et le frère aîné de Saint Pierre – tous deux sont devenus les premiers disciples de Jésus.Ils étaient pêcheurs en Galilée, aujourd’hui Israël moderne, quand ils ont rencontré Jésus-Christ.Comme Jésus, Saint André était finalement martyrisé pour ses croyances mais aurait refusé une croix en forme de T, se jugeant indigne d’être crucifié de la même manière que Jésus. Au lieu de cela, il a été cloué sur une croix en forme de X le 30 novembre 60 après JC en Grèce. C’est pourquoi la croix diagonale du sautoir a été adoptée comme son symbole.Une statue de saint André sur sa croix en forme de X à Aldershot, Hampshire (Photo: Wikimedia Commons) Quant à son lieu de repos, dans une fable pieuse, St Regulus (Photo: Wikimedia Commons) plus tard connu sous le nom de Rule), un moine grec et gardien des reliques d’Andrew à Patras, a été invité dans une vision à cacher certaines des reliques jusqu’à nouvel ordre. Quelques jours plus tard, l’empereur Constantin a transporté les parties restantes du corps d’Andrew à Constantinople. Un ange est de nouveau apparu et a dit à Rule de prendre les os qu’il avait cachés et d’aller à l’ouest par bateau. Partout où ils ont fait naufrage, il devrait jeter les fondations d’une église. Le navire de St Rule a été conduit à terre par une tempête sur le promontoire de Muckross à Fife, dans le petit village de Kilrymont, qui a ensuite été nommé St Andrews. Quand la fête de la Saint-André est-elle célébrée? La Saint-André est toujours le 30 novembre, donc cette année elle tombe un lundi. C’est un jour férié en Écosse depuis 2006. Quand la fête de la Saint Andrews est-elle devenue populaire? St Andrew est célébré en Écosse depuis plus de mille ans, avec des fêtes organisées en son honneur dès l’an 1000 après JC. Cependant, ce n’est qu’en 1320, lorsque l’indépendance de l’Écosse fut déclarée avec la signature de la Déclaration d’Arbroath, qu’il devint officiellement le saint patron de l’Écosse. Depuis lors, St Andrew est devenu lié dans une grande partie de l’Écosse. Le drapeau de l’Écosse, la croix de Saint-André, a été choisi en son honneur.Malgré le fait que Saint-André a été le saint patron de l’Écosse pendant tant d’années, ce n’est qu’au XVIIIe siècle que la célébration populaire de son jour est devenue courante . Les immigrants écossais aux États-Unis ont créé des sociétés pour se souvenir de lui, qui se sont maintenant répandues dans le monde entier.