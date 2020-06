SSC Napoli – Inter Milan: Regardez gratuitement Coppa Italia en Autriche à la télévision et en direct

Le ballon roule à nouveau en Italie. Après la pause de Corona, la demi-finale retour de Coppa Italia se poursuit. Ce samedi, le SSC Napoli et l’Inter Milan se battent pour le ticket final. SPOX vous montre où le jeu peut être vu gratuitement à la télévision, en direct et en direct.

Au match aller, le SSC Napoli a prévalu au FC Inter avec un minimum de 1-0 – le but en or a été marqué par Fabian Ruiz d’un coup gauche complet. Les Milanais poursuivent derrière, Romelu Lukaku et Lautaro Martinez devraient s’occuper des objectifs nécessaires aujourd’hui. Ce dernier a suscité un énorme intérêt au FC Barcelone. L’Inter a cependant mis un terme à un éventuel transfert.

Le SSC Napoli prévoit déjà intensivement sur l’équipe pour la saison à venir. Selon les médias, les Italiens ont arraché le maître autrichien RB Salzburg Michal Karbownik. Les médias ont également rapporté que Napoli avait rejoint Dominik Szoboszlai dans le poker de transfert – aux côtés de l’AC Milan et de la Lazio Rome.

Coppa Italia: les demi-finales

Date Temps maison client Résultat 02/12/2020 20 h 45 Inter Milan SSC Napoli 0: 1 (0: 0) 13/02/2020 20 h 45 AC Milan Juventus Turin 1100) 06/12/2020 21h00. Juventus Turin AC Milan -: – 13 juin 2020 21h00. SSC Napoli Inter Milan -: –

SSC Napoli vs. Regardez l’Inter Milan en direct aujourd’hui en direct

DAZN détient les droits de Coppa Italia et le jeu Napoli – Inter est diffusé en direct et en intégralité. Le coup de sifflet commence à 21 h 00. Flo Hauser commente le match et Max Nicu fait office d’expert.

