Squiggly Monster nous dit quelle ancienne co-star savait à propos de son concert de «  chanteur masqué  » et à laquelle il devait mentir

(Ce message contient des spoilers pour l’épisode de ce soir de «The Masked Singer».)

Qu’est-il arrivé à la prévisibilité? Les fans de « The Masked Singer » l’ont découvert à la fin de l’épisode de mercredi, lorsque Squiggly Monster est devenu le dernier concurrent de la saison 4 à être éliminé et démasqué de la compétition et s’est révélé être exactement qui (presque) tous les juges pensaient qu’il était: » Bob Saget, ancien élève de la maison complète.

Oui, tout le monde sauf Nicole Scherzinger (qui a deviné que Squiggly Monster était Gary Cole) a compris que le narrateur de «How I Met Your Mother» était celui sous cette très étrange tenue, quelque chose que Saget, comme tous les concurrents de «The Masked Singer» qui ont précédé lui, devait se tenir à l’écart de tout le monde jusqu’à ce qu’il soit expulsé ce soir. Bien, presque toutes les personnes.

«John Stamos a dû signer une NDA, tout comme ma femme et une de mes filles», a déclaré Saget à TheWrap. «John allait avoir [to], si j’étais de retour la semaine prochaine – ce que je pensais que j’allais être. J’ai été surpris d’avoir été démarré, mais c’était plutôt amusant en même temps parce que je n’ai pas à le refaire (des rires). Mais John allait être un indice, un indice d’ami majeur, alors il le savait. Et il m’a dit: ‘Comment ça va? Est-ce que tu t’amuses?’ Parce qu’il est comme un frère pour moi et qu’il s’en soucie.

Lisez aussi: Fox révèle ses premiers costumes de « danseuse masquée »: rencontrez la barbe à papa, la paresse, l’oiseau exotique et plus (vidéo)

Alors Saget s’est ouvert à son ancien beau-frère à l’écran à propos de son apparition au concours de chant farfelu Fox – mais pas sa fille aînée de la télévision.

«Après le spectacle de la semaine dernière, j’ai reçu une vidéo de Candace [Cameron Bure] et Marilu Henner en arrière-plan, et elle criait: «Êtes-vous un monstre squiggly?! C’est toi! Je connais ta voix! Je connais vos mouvements! Tu es un monstre squiggly. Et je lui ai répondu, j’ai dit: ‘Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis très flatté et je t’aime. Mais elle savait. Elle était comme paniquée, parce qu’elle adore la série parce que c’est une émission que vous pouvez regarder avec toute votre famille. «

Saget dit qu’il était prêt à ce que les juges – et les téléspectateurs à la maison – le devinent facilement à partir de sa voix emblématique.

Lisez aussi: « The Masked Dancer » sera présenté en décembre sur Fox avec Craig Robinson en tant qu’hôte

«Ils savaient que c’était moi. Je pensais avoir entendu quelqu’un dire dans les coulisses: «Oh, c’est Saget! Qu’un micro soit en place ou qu’ils parlent juste… Le chant est différent cependant, ma voix, le chant a toujours été différent de la voix parlante, ce qui est réconfortant pour celle-ci. Et bien sûr, ils ont harmonisé et fait entendre la voix autrement. Mais quand je parlais et disais «Eh bien, je veux vraiment divertir les gens! et ils l’harmonisent, ou le mettent à travers la chose sonore, [host Nick Cannon] est juste à côté de moi, donc il peut entendre la voix réelle sortir en même temps et pendant que je parlais, je l’ai juste vu me regarder comme, ‘Attends une minute.’ «

Ne t’inquiète pas, Bob. Quand vous racontez une sitcom pendant neuf saisons, c’est un bien chose que les gens vous connaissent uniquement par la voix.

«The Masked Singer» est diffusé les mercredis à 8 / 7c sur Fox.