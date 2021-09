Squid Game : le vieil homme qui porte le numéro 1 meurt-il vraiment ?

Avec Squid Game, le scénariste-réalisateur Dong-hyuk Hwang a créé l’une des explorations les plus violentes et divertissantes des sous-genres de jeux de survie. L’histoire tourne autour de 456 participants qui prennent part à un jeu mortel pour gagner le prix en argent de 45,6 milliards de yens (38,5 millions de dollars US). Le protagoniste, Seong Gi-hun ou Ki-hoon ou n°456 (Jung-jae Lee), rencontre un vieil homme ou n°001 (Yeong-su Oh) au début du jeu. Au fur et à mesure que le Jeu progresse, un lien profond semble se développer entre eux. Cependant, comme pour toute autre connexion, cette relation presque père-fils est testée lorsque les deux sont opposés l’un à l’autre. Si vous vous demandez si le vieil homme meurt dans “Squid Game”, nous avons ce qu’il vous faut. SPOILERS À VENIR.

Le vieil homme meurt-il dans le jeu Squid ?

Oui, le vieil homme meurt dans le ‘Squid Game’. Le public est présenté au monsieur âgé en même temps que le protagoniste. Il est révélé qu’il a une tumeur au cerveau. Lorsque Gi-hun lui reproche d’avoir participé au Jeu et de ne pas rester chez lui, de manger la nourriture que sa belle-fille prépare et de profiter de la compagnie de ses petits-enfants, l’autre homme rétorque en demandant à Gi-hun si ses parents arriver à faire tout ça.

Le joueur 1 s’impose rapidement comme un joueur débrouillard. Il est le premier à franchir la ligne dans le jeu Red Light, Green Light. En fin de compte, son vote décide également si les candidats rentreront chez eux ou non après le premier match. Dehors, Gi-run rencontre le joueur 1, qui lui dit qu’il est actuellement chez un ami du quartier car il n’a nulle part où aller. Alors qu’ils partagent un verre par une soirée particulièrement pluvieuse, le joueur 1 révèle qu’il retourne au jeu car il ne lui reste plus beaucoup de temps de toute façon.

Gi-hun et la plupart des autres reviennent aussi. Après le jeu du biscuit, le joueur 1 complimente Gi-hun pour sa méthode, que le premier a apparemment copiée et a terminé le jeu avec succès. Avant Tug-of-War, Gi-hun recrute le joueur 1 pour l’équipe, au grand désarroi de Cho Sang-woo ou du n° 218. Cependant, la suggestion du joueur 1 s’avère déterminante dans la victoire de l’équipe à ce tour.

Même Gi-hun hésite à s’associer avec le joueur 1 pour le 4e jeu, mais finalement, après avoir présumé que le joueur 1 sera tué s’il n’est pas dans une équipe, Gi-hun le choisit. Le 4e jeu s’avère être les billes, dans lesquelles ils sont obligés de s’affronter. Gi-hun apprend que le nom du vieil homme est Oh Il-nam. Alors que le joueur 1 commence à montrer des signes de démence, GI-hun le trompe et gagne la partie. Alors qu’il part, un coup de feu se fait entendre, lui faisant présumer qu’Il-nam est mort.

Cependant, lors de la finale de la saison, après que Gi-hun a remporté le match et a passé un an à vivre comme avant, il reçoit une carte avec des marques similaires à celles d’avant. Il se rend à l’adresse imprimée dessus et trouve Il-nam, alité et faible mais pas mort. Gi-hun apprend bientôt qu’Il-nam a créé le jeu afin que lui et ses clients très riches puissent l’utiliser pour parier les uns contre les autres. Il a dit la vérité quand il a dit qu’il était mourant et qu’il voulait participer à sa propre création.

Il-nam fait un dernier pari avec Gi-hun. Pointant du doigt un homme dans la rue en hiver, il dit à Gi-hun que personne ne viendra sauver l’homme avant minuit. Il veut montrer à Gi-hun que l’humanité n’existe pas au-delà de la prétention. Mais quelqu’un aide l’homme à l’extérieur. Alors que Gi-hun se retourne pour le lui faire remarquer, Il-nam est déjà mort. Malgré cela, le Jeu continue, avec In-ho, le Meneur, en charge.