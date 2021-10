Squid Game : un jeu vidéo pourrait voir le jour sur Netflix !

in

Après sa rapide ascension au sommet du palmarès de Netflix, le service de streaming envisage apparemment de développer un jeu vidéo Squid Game. Netflix a déjà annoncé son intention de s’aventurer dans le domaine des jeux vidéo, de sorte qu’un jeu vidéo Squid Game est probablement en tête des priorités de l’entreprise, qui tente de s’imposer comme un développeur/éditeur de jeux digne de ce nom.

Au début de l’année, Netflix a confirmé qu’il allait créer des jeux vidéo, en commençant apparemment par des titres pour mobiles. Tous les jeux seront ajoutés au service sans frais supplémentaires, mais aucun jeu n’a été annoncé. On ne sait pas encore si Netflix ajoutera des jeux tiers, mais il a déjà commencé à travailler sur des titres tiers avec Night School Studio, récemment acquis, le développeur d’Oxenfree. Étant donné que nous n’en sommes qu’au début, il faudra probablement attendre un certain temps avant que Netflix ne fasse de grandes vagues dans l’industrie du jeu, mais il a certainement la propriété intellectuelle nécessaire pour rivaliser avec les marques Xbox et PlayStation.

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Minyoung Kim, vice-président du contenu de Netflix pour la région Asie-Pacifique, a indiqué que la société envisageait de développer la propriété intellectuelle de Squid Game de manière importante. Netflix “envisage” de développer un jeu vidéo Squid Game, mais il est probable que rien n’ait encore été décidé. Les fans de la série ont déjà incorporé Squid Game dans des jeux comme GTA Online et Animal Crossing, il y a donc clairement une demande pour une version jouable de la série bien-aimée. Cela dit, il pourrait s’écouler plusieurs saisons avant qu’un jeu vidéo officiel ne voie le jour, étant donné le temps nécessaire au développement des jeux.

“Le rôle de mon équipe est d’examiner toutes ces opportunités ensemble, afin de créer une feuille de route pour la propriété intellectuelle de Squid Game. Nous étudions de nombreux domaines différents – jeux, produits de consommation et autres – afin de déterminer ce que nous pouvons apporter à notre public pour accroître son affinité avec notre contenu et lui donner plus de plaisir, tout en restant fidèle au monde que notre créateur a construit.”

Bien que les plans de Netflix en matière de jeu soient clairsemés, les fans peuvent probablement s’attendre à un titre mobile Squid Game à l’avenir. Il reste à voir si un véritable jeu de console AAA sortira un jour pour la propriété intellectuelle, mais cela semble être quelque chose qui ferait bien dans le zeitgeist actuel des jeux de bataille royale/party. Squid Game a déjà été comparé à Fall Guys, alors peut-être qu’une sorte de DLC croisé pourrait naître de la frénésie des fans.

Néanmoins, un Squid Game semble inévitable. Netflix a déjà réalisé des jeux basés sur Stranger Things et Narcos, même s’il s’agissait de jeux à petit budget. Il est également possible que le diffuseur adopte à nouveau le format expérimental “choisissez votre propre aventure” qu’il a utilisé pour Black Mirror pour tenter de raconter une histoire dérivée dans l’univers de Squid Game.