Squid Game : la saison 2 officiellement confirmée par Netflix

Le directeur des contenus de Netflix confirme que Squid Game, la série coréenne à succès, est officiellement prévue pour une deuxième saison sur le service de streaming.

La série à succès de Netflix, Squid Game, va officiellement faire l’objet d’une deuxième saison. Squid Game a été créée par Hwang Dong-hyuk, une œuvre d’amour qui a mis plus de dix ans à se réaliser. La première saison mettait en vedette un large casting, dont Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Jung Hoyeon et Oh Yeong-su. La série suivait 456 candidats malchanceux qui participaient à une série de jeux d’enfants, les perdants subissant des conséquences fatales. Cependant, l’unique gagnant des jeux recevra 45,6 milliards de wons.

La saison 1 de Squid Game a débuté sur Netflix le 17 septembre 2021, avec des critiques élogieuses et une audience massive. La série s’est rapidement hissée au sommet du classement des émissions en continu de Netflix, accumulant un nombre impressionnant de 1,65 milliard d’heures de visionnement au cours des 28 premiers jours. Grâce à l’esthétique flashy de la série et au bon bouche-à-oreille, Squid Game s’est rapidement retrouvé dans le lexique de la culture pop, les fans réclamant une deuxième saison. Aujourd’hui, Netflix semble vouloir exaucer ces vœux.

Comme le rapporte Variety, Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, a confirmé la venue d’une deuxième saison de Squid Game lors de l’interview sur les résultats de Netflix pour le quatrième trimestre 2021. Cependant, Sarandos a également déclaré que “l’univers de ‘Squid Game’ ne fait que commencer”, ce qui implique que Netflix a des plans au-delà d’une simple autre saison de la série. Ainsi, alors que le public est assuré d’avoir une nouvelle saison, Squid Game semble ne faire que commencer.

It’s officially a green light: #SquidGame, Netflix’s breakout hit of 2021, will be getting a Season 2 https://t.co/C51b0c5UBV — Variety (@Variety) January 21, 2022

Après la sortie de Squid Game, la série est également entrée dans l’histoire avec des récompenses. Elle est devenue la première série coréenne et la première série non anglophone à être nommée aux Screen Actors Guild Awards. Jung Ho-yeon a été nommée dans la catégorie “Meilleure actrice dans une série dramatique”, tandis que le personnage principal de la série, Lee Jung-jae, a été nommé dans la catégorie “Meilleur acteur”. L’ensemble du casting de Squid Game a également été nommé dans la catégorie “Meilleure distribution dans une série dramatique”. Squid Game a également été récompensé par trois nominations aux Golden Globes, dont celui du meilleur drame télévisé. En outre, oh Yeong-su a remporté le Golden Globe du meilleur second rôle, ce qui est entré dans l’histoire comme le premier Golden Globe pour la Corée.

On ne sait pas encore en quoi consistera la deuxième saison de Squid Game, mais la fin de la saison 1 donne quelques indices. Gi-hun a été vu pour la dernière fois portant des cheveux colorés lorsqu’il a choisi de ne pas monter dans son avion. Il décide alors de rechercher les responsables des jeux. La deuxième saison pourrait également faire suite à l’enquête de Jun-ho, qui s’est terminée brusquement sans aucune résolution. Bien que le créateur de la série ait déjà déclaré qu’il travaillait sur des idées pour la deuxième saison, Squid Game gardera probablement la plupart des détails sous silence jusqu’à ce que sa sortie soit plus proche. Cependant, le public peut être assuré que la saison 2 de Squid Game est en route.