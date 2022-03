Squid Game saison 2 : une nouvelle intriguante sur la suite de la série vient de tomber

Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, affirme que d’autres jeux sont en préparation pour la saison 2. La série, qui est rapidement devenue l’une des séries les plus populaires de Netflix, suit 456 candidats qui participent à un concours afin de gagner une somme qui changera leur vie, à condition qu’ils puissent survivre aux jeux mortels.

Le succès de Squid Game a été récemment célébré lors de la saison des prix de cette année, la série ayant remporté, entre autres, trois SAG Awards et un Golden Globe.

Mais si le succès de Squid Game témoigne d’une écriture et d’une construction du monde fantastiques, son principal attrait réside dans sa collection unique et terrifiante de concours. La série présente des jeux innocents qui deviennent mortels, en faisant des événements meurtriers à partir de jeux préférés des enfants comme le tir à la corde et même les billes, mais le jeu le plus emblématique de Squid Game est son événement d’ouverture.

L’un des jeux les plus mortels de la série, 1, 2, 3, soleil, demandait aux participants d’arrêter de bouger lorsqu’une terrifiante poupée robot géante se retournait. Le jeu a également créé une sorte de mascotte officieuse de Squid Game à partir de la poupée, encourageant récemment un groupe de fans à recréer le robot dans la vraie vie.

Et maintenant, le showrunner Dong-hyuk a confirmé qu’il avait d’autres idées de jeux pour la saison 2, même s’il n’est pas tout à fait prêt à les partager. S’adressant à Deadline lors de la cérémonie des PGA Awards, Dong-hyuk a déclaré :

« Il y aura d’autres grands jeux, c’est tout ce que je peux dire ».

Il a également confirmé que la saison 2 n’en est qu’à ses débuts :

« Je suis encore en train de faire du brainstorming et de rassembler des idées pour la saison 2. Je n’ai même pas encore commencé l’écriture ».

Bien sûr, les fans verront sans doute revenir des événements familiers, mais de nouveaux jeux seraient les bienvenus dans le concours mortel de Squid Game. Avec un concept aussi vivant et inventif, Dong-hyuk dispose d’une infinité d’options pour que la saison 2 soit aussi réussie que sa première sortie. Il semble cependant que la suite de Squid Game soit encore loin, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car les fans de la série préféreront sans doute que Dong-hyuk prenne son temps pour donner vie aux futures saisons.

Après le cliffhanger de la fin de la saison 1, Squid Game aurait pu facilement s’éloigner des jeux et prendre une toute nouvelle direction. La série s’est terminée avec le leader de la série et seul survivant, Seong Gi-hun, qui voulait mettre fin aux jeux une fois pour toutes, malgré un avertissement des dirigeants du jeu. Avec Dong-hyuk qui planifie déjà son prochain lot de jeux mortels, il semble que Seong pourrait se retrouver impliqué dans d’autres concours horribles du Squid Game à l’avenir.