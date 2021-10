Squid Game Saison 2 : Nouveaux détails sur la suite (date de sortie, casting, intrigue…)

in

Créée, écrite et réalisée par Hwang Dong-hyuk, la série dramatique de survie de Netflix intitulée Squid Game suit Seong Gi-hun, qui est gravement endetté en raison de ses habitudes de jeu. Il se joint à un jeu réel pour le prix en argent de 45,6 milliards de wons pour aider sa mère et sa fille. Emporté par l’idée de gagner une somme aussi colossale, Gi-hun s’inscrit parmi les 456 participants du Jeu. Cependant, il se rend vite compte que quiconque échouera sera tué, mais il garde les yeux rivés sur le prix et continue de jouer.

Lors de sa sortie initiale en septembre 2021, Squid Game a été loué par le public et la critique, ce qui en fait une sensation mondiale. Les critiques ont loué son commentaire social fort et percutant critiquant le capitalisme et la perte progressive de l’humanité dans la société. La série présente une représentation solide des disparités économiques modernes, mais sous la forme d’un thriller allégorique audacieux qui captive le public. Comme la série est saluée dans le monde entier, les téléspectateurs étaient impatients d’en savoir plus. Alors, voici tout ce que nous savons sur la potentielle saison 2 !

Quand sortira Squid Game saison 2 ?

La saison 1 de “Squid Game” a débarqué dans son intégralité le 17 septembre 2021 sur Netflix. La première saison comprend neuf épisodes d’une durée comprise entre 32 et 63 minutes chacun.

En ce qui concerne la deuxième saison, voici ce que nous savons. Netflix n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant l’avenir de la série. Étant donné que le nombre de téléspectateurs à travers le monde est colossal, ce sera forcément un facteur crucial dans la décision concernant un épisode de suivi. Bela Bajaria, responsable de la télévision mondiale de Netflix, a déclaré :

Nous ne pouvions pas imaginer que ce serait aussi important à l’échelle mondiale. Nous avons toujours su que ce serait un titre emblématique pour la Corée, mais il n’y a aucun moyen d’avoir prévu que ce serait aussi important.

Par conséquent, ce ne serait pas une surprise si nous entendions bientôt la nouvelle de son renouvellement.

Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a également laissé entendre qu’une deuxième saison n’était pas impossible.

« Écrire, produire et réaliser une série à lui seul était vraiment une tâche énorme. Quand je pense à faire la même chose pour la saison deux, je suis personnellement un peu inquiet. Il n’y a rien de confirmé pour le moment, mais tant de gens sont enthousiastes que j’envisage vraiment cela », a-t-il déclaré à CNN.

Comme le créateur lui-même est conscient des attentes des fans concernant une suite, on peut espérer qu’elle se concrétisera bientôt. Si un nouveau tour est commandé d’ici la fin de 2021, nous pouvons nous attendre à la sortie de la saison 2 de Squid Game dans le courant du troisième trimestre 2022.

Quels acteurs joueront dans la saison 2 de Squid Game ?

Si elle est renouvelée, la saison 2 de Squid Game pourrait voir le retour de Lee Jung-jae en tant que protagoniste de l’émission Seong Gi-hun. Lee Byung-hun peut revenir en tant que The Front Man AKA Hwang In-ho. L’avenir de Wi Ha-joon dans la série reste incertain puisque la mort supposée de Hwang Jun-ho n’est pas confirmée lors de la première saison. De plus, Dong-hyuk a exprimé son intérêt à développer davantage le personnage de Jun-ho dans la suite possible.

Si la série Netflix revient pour de nouveaux épisodes, Gong Yoo pourrait continuer à apparaître en tant que vendeur recruteur. En dehors de ces acteurs, la deuxième saison verra très probablement une nouvelle liste d’acteurs puisque la plupart des personnages principaux meurent au cours de la saison 1, y compris Oh Il-nam d’O Yeong-su et Cho Sang-woo de Park Hae-soo. Cependant, il est possible que quelques membres de la distribution réapparaissent dans des scènes de flashback, le cas échéant, lors de la sortie potentielle de deuxième année. Il reste à voir si Jung Ho-yeon reprendra son rôle de Kang Sae-byeok.

De quoi parlera la saison 2 de Squid Game ?

La saison 1 de Squid Game se termine par la victoire de Seong Gi-hun. Il remporte le prix en argent mais a des remords en pensant à la mort d’autres participants et amis. Après avoir appris l’origine du jeu d’Il-nam, Gi-hun remplit les promesses qu’il avait faites à Sae-byeok et Sang-woo. Alors qu’il va retrouver sa fille, il voit quelqu’un jouer au ddakji avec le même recruteur, le rendant déterminé à exposer la sauvagerie du Jeu et des game-runners.

S’il y a une deuxième saison, elle commencera peut-être par les tentatives de Gi-hun d’exposer publiquement la brutalité du jeu. Dans l’interview de CNN, Dong-hyuk a expliqué ce que serait la deuxième saison s’il en faisait une :

Il y a quelques points que j’aimerais explorer. Le passé inexpliqué du Meneur de jeu et l’histoire du policier Jun-ho sont des choses que je n’ai pas expliquées dans la saison 1. Si je devais faire la saison 2, j’aimerais expliquer ces éléments. Et l’homme avec le ddakji dans ses sacs, l’homme qui était joué par Gong Yoo.

Dans une autre interview, Dong-hyuk a parlé d’autres aspects importants qu’il aimerait explorer,

“… l’un serait l’histoire du Recruteur. Je pense que le problème avec les policiers n’est pas seulement un problème en Corée. Je vois dans les nouvelles mondiales que la police peut être très en retard pour agir – il y a plus de victimes ou une situation empire parce qu’elles n’agissent pas assez vite… Peut-être que dans la saison deux, je pourrai en parler davantage.”

Comme Gi-hun est déterminé à propos de ses plans pour découvrir la vérité sur le jeu, nous pouvons nous attendre à ce qu’il affronte le recruteur. Leurs disputes et batailles sont ce qui pourrait façonner le frisson et les commentaires de la potentielle saison 2.