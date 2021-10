Squid Game saison 2 : les intrigues que le créateur veut explorer dans la suite de la série Netflix

Après avoir pris le monde d’assaut et être devenue la plus grande série originale de Netflix, la saison 2 de Squid Game semble inévitable. La saison 1 laisse de nombreux points d’histoire en suspens pour une exploration plus approfondie, créant de nombreuses possibilités différentes pour la direction que pourrait prendre la saison 2 de Squid Game.

Ni Hwang Dong-hyuk ni Netflix n’auraient pu prévoir que Squid Game deviendrait aussi populaire dans le monde entier, et l’idée d’une saison 2 de Squid Game semble n’être apparue que dans le sillage du succès de la série. Hwang Dong-hyuk a déclaré qu’il souhaitait que la fin de la saison 1 de Squid Game soit entièrement fonctionnelle comme fin de l’histoire, certaines intrigues étant intentionnellement laissées en suspens. Mais maintenant que la série a battu des records dans le monde entier, Netflix voudra sûrement poursuivre l’histoire de Squid Game.

Attention, cet article contient des spoilers sur Squid Game

Dans une interview récente avec The Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk a discuté du succès de Squid Game et de ce qu’il aimerait explorer dans la saison 2. Il a déclaré que l’une des principales intrigues qu’il aimerait reprendre est la relation entre le détective Hwang Jun-ho et son frère Hwang In-ho, qui est révélé à la fin de la saison 1 comme étant l’homme de paille de Squid Game. Il a également déclaré qu’il aimerait en savoir plus sur le recruteur qui a trouvé Gi-hun, et revenir à la propre histoire de Gi-hun, qui doit faire face à l’organisation derrière les jeux. Lisez la citation complète traduite par Betanews ci-dessous.

“J’ai donc pensé que cela pourrait être une bonne façon simple, mais ambiguë, de terminer l’histoire de Gi-hun. Mais il y a d’autres histoires dans la série qui n’ont pas été abordées. Par exemple, l’histoire de l’officier de police et l’histoire de son frère, The Front Man. Si je crée la deuxième saison, j’aimerais explorer cette histoire – que se passe-t-il entre ces deux frères ? Et puis je pourrais aussi me pencher sur l’histoire de ce recruteur en costume qui joue au jeu du ddakji avec Gi-hun et lui donne la carte dans le premier épisode. Et, bien sûr, nous pourrions suivre l’histoire de Gi-hun qui revient sur ses pas et explorer davantage la façon dont il va s’y prendre pour affronter les personnes qui conçoivent les jeux. Donc, je ne sais pas encore, mais je dirai simplement qu’il y a beaucoup de possibilités pour les intrigues de la deuxième saison.”

L’une ou l’autre des trois intrigues mentionnées par Hwang Dong-hyuk serait formidable à voir explorée dans la saison 2 de Squid Game. Le choix évident serait de continuer à suivre Gi-hun, puisqu’il a été le principal protagoniste jusqu’à présent, mais une plus grande concentration sur l’organisation de l’ombre pourrait être un changement amusant. De nombreux téléspectateurs ont émis l’hypothèse que Jun-ho est toujours en vie, et avec In-ho qui dirige probablement les jeux après la mort du fondateur, leur relation pourrait devenir encore plus intéressante.

Suivre le recruteur de Squid Game serait peut-être la direction la moins évidente à prendre pour la saison 2 de Squid Game, mais cela ne veut pas dire que l’idée n’est pas prometteuse. Suivre le recruteur pourrait être le moyen parfait de révéler de nouvelles choses sur la nature des jeux et les personnes derrière eux. Construire les plus grandes parties de l’histoire de Squid Game qui n’ont pas encore été révélées. Il faudra peut-être attendre un certain temps avant que la saison 2 de Squid Game n’arrive sur Netflix, mais il semble que Hwang ait beaucoup d’idées pour ce moment-là.

Pour rappel la saison 1 de Squid Game est disponible en intégralité exclusivement sur Netflix.