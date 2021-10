Squid Game : voici la recette du célèbre biscuit Dalgona candy

Squid Game, la célèbre série Netflix, est devenue un tel succès dans le monde entier que des milliers de personnes préparent déjà leur propre version de la compétition à laquelle des milliers de personnes veulent participer. Outre les jeux, de nombreux autres détails de la série sont devenus le sujet d’intérêt des fans, qui veulent tout reproduire, des chansons utilisées dans la série aux costumes portés par les personnages. Une autre obsession des fans de la série concerne les biscuits du personnage principal du deuxième jeu, que beaucoup veulent apprendre à fabriquer.

Comment faire un Dalgona Candy, le biscuit de Squid Game

L’épisode 3 de Squid Game, intitulé L’homme au parapluie, a fait découvrir aux fans non coréens le bonbon appelé dalgona, qui est emballé dans une sorte de boîte en métal et sur lequel est dessiné un symbole.

La forme devait être délicatement séparée du biscuit, sans que le gâteau ne se brise ou ne craque. Si la forme se brisait, ils étaient violemment retirés du jeu.

Aujourd’hui, le véritable fournisseur qui a créé le dalgona candy pour la série Netflix a révélé ses secrets et sa recette, qui est en fait assez simple.

Pour réaliser un dalgona candy vous avez besoin de :

sucre,

eau

et bicarbonate de soude.

Faites fondre une cuillère à soupe de sucre à feu doux dans une cuillère à soupe d’eau. Remuez ensuite le sucre fondu avec une cuillère avant d’ajouter une pincée de bicarbonate de soude.

Remuez ensuite le mélange jusqu’à ce qu’il prenne une couleur dorée et crémeuse et versez-le dans un moule plat saupoudré de sucre. Aplatissez le mélange avec un outil métallique et étampez le caramel dans la forme de votre choix. Une fois qu’il a complètement refroidi, retirez-le du moule et retirez soigneusement la forme du centre du bonbon, en utilisant une aiguille ou votre langue.