Squid Game : Quel personnage êtes-vous selon votre signe astrologique ?

La série Squid Game, diffusée sur Netflix, est en train de grimper dans les hit-parades et de battre des records, car elle contribue à faire découvrir à un grand nombre de personnes du genre du K-drama et les merveilleux personnages qui le composent. Squid Game, en particulier, présente un casting fascinant de personnes accablées par les dettes et cherchant à se racheter.

La nature des jeux mortels dans Squid Game oblige les participants à montrer leur vrai visage, pour le meilleur ou pour le pire. Chaque personnage principal vient d’un milieu différent et possède des motivations différentes pour obtenir la récompense, ce qui reflète les traits de caractère de chacun des signes astrologiques.

Bélier : Jang Deok-Su (n°101)

On peut dire beaucoup de choses sur Jang Dyeok-su, mais le traiter de lâche n’en fait pas partie. Les Béliers sont typiquement caractérisés comme des personnes qui s’affirment, qui sont connues pour être courageuses, optimistes et bonnes organisatrices. En véritable Bélier, Dyeok-su a construit l’alliance qui a dominé la majeure partie du jeu et a représenté une menace importante pour le reste des concurrents.

Malheureusement, les Béliers sont également connus pour leur nature agressive, ce qui les pousse à repousser les autres parfois. C’est ce que l’on constate en voyant à quel point les coéquipiers de Dyeok-su étaient prêts à se retourner contre lui, et que ses actions ont fini par éloigner son plus proche allié potentiel, Han Mi-nyeo.

Taureau : le commercial

Celui que nous appelons ici le commercial ou recruteur est l’homme qui attire les joueurs avec son jeu des enveloppes dans le métro. C’est un personnage mystérieux dans Squid Game qui laisse beaucoup plus de questions dans l’esprit des spectateurs qu’il n’apporte de réponses. Étant donné que les Taureaux ont tendance à être des personnes très matérialistes et possessives, il n’est pas surprenant qu’il soit prêt à faire les choses horribles qu’il fait pour (probablement) un gros salaire.

Malgré la stature intimidante du Taureau, la plupart des Taureaux préfèrent éviter les conflits dans la mesure du possible. C’est pourquoi le commercial choisit d’esquiver Gi-hun à la fin de la série, plutôt que de prendre part à une dispute potentiellement violente.

Gémeaux : In-Ho (Le meneur du jeu)

Les Gémeaux sont souvent décrits comme des personnes persuasives, capables de convaincre les autres de voir leur point de vue. Bien que les téléspectateurs n’aient pas vu le parcours d’In-Ho jusqu’à la victoire dans les jeux et son ascension éventuelle pour devenir le Meneur, il est facile de l’imaginer manipulant les autres pour son propre intérêt.

Les jumeaux représentent non seulement le signe des Gémeaux, mais aussi le chemin qu’In-Ho a pris en tant que joueur et travailleur, et la lutte qu’il doit mener pour choisir entre sa vie à la maison avec son frère et sa nouvelle personnalité en tant que meneur.

Cancer : Han Mi-Nyeo (N°212)

Les Cancers sont des personnes extrêmement dévouées, qui resteront loyales si elles sont traitées avec gentillesse et respect. Cependant, comme les téléspectateurs le voient avec Han Mi-nyeo, une fois que quelqu’un a brisé cette confiance, il est impossible de la réparer.

Mi-nyeo a une attitude capricieuse et rancunière, des traits communément associés aux Cancers. Son incapacité à se défaire de sa rancune envers Dyeok-su a fini par entraîner sa mort ; mais il est peut-être plus probable qu’elle ait cru avoir gagné après avoir prouvé que la traverser était la plus grosse erreur de son jeu.

Lion : Seong Gi-Hun (N°456)

Seong Gi-hun montre à plusieurs reprises sa nature généreuse pendant les jeux, avec la façon dont il traite Il-nam, Ali et Byeok-su alors qu’il forme l’équipe qui ira jusqu’au bout. Cela est logique, car les Lions sont considérés comme des personnes très compatissantes et des leaders nés.

Les Lions sont également très orgueilleux, ce qui explique la rivalité qu’il crée dans sa propre tête contre le nouveau beau-père de sa fille. Gi-hun tient également sa promesse de prendre soin des proches de Sang-woo et Sae-byeok après avoir gagné le prix de 45,6 milliards de wons, montrant qu’il est une personne généreuse, un trait de caractère typique des Lions.

Vierge : Byeong-Gi (N°111)

Bien que croulant sous les dettes, Byeong-gi s’avère être un atout utile non seulement pour les joueurs du jeu, mais aussi pour les ouvriers qui supervisent la compétition. Les Vierges sont considérées comme des penseurs rapides qui ont une solution pour la plupart des problèmes qu’ils rencontrent, et Byeong-gi se met facilement en bonne position pour gagner dès le début en tirant parti de ses connaissances.

Les Vierges dépensent souvent tellement d’énergie mentale dans leur vie quotidienne qu’elles peuvent se sentir dépassées par le stress. Les téléspectateurs voient également le sang-froid de Byeong-gi mis à l’épreuve à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il succombe finalement au manque de sommeil et à la tension liée à la réalisation de tant d’opérations chirurgicales en plus des jeux de la mort.

Balance : Ji-Yeong (N°240)

Ji-yeong est un personnage relativement calme avec une grande personnalité. Les téléspectateurs la rencontrent pour la première fois alors qu’elle s’est éloignée des autres jusqu’à ce que Sae-byeok arrive et la choisisse comme partenaire. Comme les Balances, Ji-yeong veut être incluse dans le groupe mais pas au risque de provoquer des conflits.

Les Balance sont souvent considérées comme des personnes charmantes qui parlent franchement, et Ji-yeong se lie instantanément avec le public et dit toujours les choses comme elles sont. Faire passer les autres avant soi-même est un trait commun aux Balances, ce que Ji-yeong finit par faire lorsqu’elle trouve enfin une personne qui la comprend pour ce qu’elle est.

Scorpion : Hwang Jun-Ho (le policier)

Calme et mystérieux, Hwang Jun-Ho reflète parfaitement les traits de personnalité du Scorpion typique. Excellant dans l’endurance physique et mentale, les Scorpions sont capables d’accomplir de grandes choses lorsqu’ils s’engagent pleinement dans leur travail. Jun-Ho surpasse de manière experte les systèmes de sécurité de l’île à chaque étape du processus.

Ce n’est que lorsque ses émotions personnelles s’en mêlent que Jun-Ho est vaincu. Les Scorpions peuvent souvent être obsessionnels par nature, ce qui s’avère être sa perte. S’il n’avait pas laissé ses émotions personnelles s’immiscer dans la recherche de son frère, il est beaucoup plus probable qu’il n’aurait jamais été pris et qu’il aurait pu signaler les jeux à ses supérieurs.

Sagittaire : Abdul Ali (N°199)

Peu de personnages ont réussi à capter le cœur des fans de Squid Game comme l’a fait Abdul Ali. Cela a beaucoup de sens, étant donné que les Sagittaires sont réputés pour leur gentillesse et leur loyauté parmi tous les signes du zodiaque. Ali est toujours là quand son équipe a besoin de lui, sauvant Gi-Hun dans Red Light, Green Light et servant de point d’ancrage à l’équipe dans Tug of War.

Si les Sagittaires sont généralement honnêtes et dignes de confiance, cela fonctionne dans les deux sens, car ils peuvent parfois être trop confiants envers les autres. C’est ce qui causera la perte d’Ali, qui sera trahi par celui qu’il croyait être un ami, Sang-woo, beaucoup plus cynique.

Capricorne : Cho Sang-Woo (N°218)

Les Capricornes ont tendance à être des personnes très efficaces, qui mènent une vie organisée et se mesurent en fonction de leurs objectifs. Cho Sang-Woo a peut-être aussi partagé l’ambition des Capricornes, mais il a fait quelques faux pas et s’est retrouvé en grande difficulté financière.

Sang-woo est très réaliste quant à ses capacités et savait qu’à terme, son alliance devrait s’amenuiser. Cette approche méthodique l’a bien servi dans le jeu, mais les Capricornes ont tendance à agir par impulsion et à le regretter plus tard. Après toutes les trahisons qu’il a subies, les téléspectateurs voient ce regret se concrétiser lors de la toute dernière partie contre Gi-hun.

Verseau : Kang Sae-Byeok (N°067)

Kang Sae-byeok est une personne extrêmement autonome et indépendante, des qualités que reflète le plus souvent le signe du zodiaque Verseau. Sae-byeok fait preuve d’intelligence et de créativité en rampant dans les conduits d’aération pour jeter un coup d’oeil au jeu du nid d’abeille.

Les Verseaux sont souvent difficiles à classer dans un ensemble de traits de personnalité, et montrent parfois différentes facettes d’eux-mêmes à différentes personnes. Sae-byeok se révèle être une personne très compatissante envers son frère, mais elle prend ses distances avec les autres pendant le jeu et se montre même parfois menaçante.

Poissons : Oh Il-Nam (N°001 / le vieil homme)

Oh Il-Nam est un personnage difficile à classer, en grande partie parce qu’il masque sa véritable identité pendant la majeure partie de la série. Les Poissons sont souvent des personnes matérialistes et soucieuses de l’argent, comme en témoigne le fait qu’Il-Nam a passé sa vie à faire fortune sur les dettes et la malchance des autres.

Bien que le fait de tenter les gens avec des milliards et de les assassiner en cas d’échec soit objectivement aussi mauvais que possible, Il-Nam ne semble pas être extérieurement mauvais. Les Poissons sont des personnes très sensibles et conscientes de leurs émotions, et une vie passée à ignorer ces besoins au profit de l’argent a fait d’Il-Nam une âme perdue dans sa vieillesse. S’il avait canalisé sa créativité dans d’autres voies, il est possible qu’il aurait vécu une vie beaucoup plus épanouie.