Squid Game : Quel est le lien avec les combinaisons rouges de La Casa de Papel ?

Le succès de la production coréenne originale Netflix, Squid Game, non seulement la maintient à la une de la presse de divertissement comme l’une des plus regardées dans le monde, mais elle est aussi devenue le centre des commentaires les plus variés sur les réseaux sociaux sur les détails de sa mise en scène comme c’est le cas des costumes utilisés par ses acteurs.

Les combinaisons rouges utilisées dans Squid Game ont attiré notre attention

Depuis ses débuts dans le monde entier le 17 septembre, Squid Game est devenu un véritable phénomène mondial, avec un casting talentueux mené par les célèbres acteurs Lee Jung Jae et Park Hae Soo, ainsi que des apparitions spéciales des stars sud-coréennes Gong Yoo et Lee Byun Hung, et des centaines d’acteurs secondaires et principaux, sous la direction du célèbre réalisateur Hwang Dong Hyuk.

Il n’est pas surprenant que la popularité du K-Drama ait éveillé la curiosité de ses fans, qui se sont chargés de scruter et même de tisser des théories à partir des moindres détails, dont beaucoup ont dû être clarifiés par son créateur. L’un des sujets les plus discutés concerne les costumes utilisés par les acteurs, dont les adeptes en sont venus à comparer et même à rapprocher ceux utilisés dans un autre phénomène mondial de la plateforme, la série espagnole La Casa de Papel.

Dès le premier épisode, l’un des aspects qui a retenu l’attention du public a été l’équipe de gardes qui surveillait les concurrents de El Juego del Calamar, qui apparaissaient à l’écran vêtus de combinaisons qui couvraient tout leur corps, d’un rose si intense qu’il nous a immédiatement rappelé les uniformes rouges utilisés par la célèbre bande de voleurs de La Casa de Papel.

Les uniformes de Squid Game sont devenus une source de discussion parmi les fans du célèbre K-Drama

Le 29 septembre, Netflix Corée a publié une vidéo intitulée “Squid Game Commentary” dans laquelle le réalisateur Hwang Dong Hyuk et les acteurs Lee Jung Jae, Park Hae Soo et le directeur artistique Chae Kyung Sun discutent plus en détail de certains aspects de la production et éclaircissent des doutes, notamment les motifs créatifs derrière les vêtements portés par les personnages.

Dans une séquence de la vidéo, le réalisateur Hwang Dong Hyuk explique qu’il ne voulait pas, à l’origine, que les gardes du jeu aient l’air intimidants. C’est pourquoi ils apparaissent dans les premières scènes en costumes mais sans armes, afin de générer une fausse confiance dans le cadre du rebondissement dramatique qui révélera plus tard à quel point la compétition est réellement terrifiante.

Dans ses commentaires, Hwang Dong Hyuk a admis avoir entendu de nombreuses personnes dire que les costumes qu’il a utilisés dans The Squid Game étaient extrêmement similaires à ceux de House of Paper, il était donc impossible de ne pas faire le lien entre les deux. Il a expliqué que le processus qui a conduit aux costumes a en fait commencé par son intention initiale de choisir une tenue de style scout, d’où l’idée de leur donner un aspect faussement effrayant, mais qu’il l’a abandonnée parce qu’elle était trop révélatrice.

” Ce costume rouge les fait ressembler à une colonie de fourmis. Je devais utiliser quelque chose qui couvre tout le corps, la meilleure option était donc une combinaison. Plus un sweat à capuche parce qu’ils devaient aussi se couvrir la tête”.

Une fois le type de costume choisi, le choix de la couleur est venu à la suite d’une discussion avec le directeur artistique Chae Kyung Sun. Ils ont tous deux convenu que la couleur rose vif était tout à fait en accord avec les jeux d’enfants qui ont inspiré le concours et s’intégrait parfaitement au décor. Quant au design des masques, ils ont opté pour un modèle plus facile à utiliser qui les faisait ressembler à des fourmis avec les formes géométriques qui déterminaient leur rang dans le groupe.