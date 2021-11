Squid Game : voici ce qui se serait passé à la fin s’il y avait eu plusieurs gagnants

Squid Game est devenu l’une des séries les plus regardées de l’histoire de Netflix, son impact a été international et en un temps record. Cependant, beaucoup de ses fans ont des inquiétudes à propos de ce jeu macabre.

Sur la plateforme de streaming de Netflix, Squid Game se positionne toujours dans le top 10 de la série, malgré son lancement il y a près de deux mois. Ce k-drama a touché la corde sensible des téléspectateurs, grâce à ses scènes choquantes et non censurées.

Que se serait-il passé s’il y avait eu plus d’un gagnant dans Squid Game ?

Les rebondissements dramatiques de ce programme ont amené les joueurs à se disputer désespérément un prix en espèces voluptueux qui les aiderait à améliorer leur situation financière et à rembourser leurs dettes impayées.

Cependant, plusieurs situations laissaient penser que plus d’un joueur aurait pu se partager le prix. Mais, il apparaît par la suite que cela n’a jamais eu lieu. Après l’horreur vécue par les concurrents lors du premier jeu mortel, ils sont informés que le gagnant du Jeu du Calamar recevra 45,6 milliards de wons.

De plus, il est souligné que chaque joueur vaut 100 millions de wons, c’est pourquoi après chaque mort, cette somme est ajoutée à la gigantesque et accrocheuse tirelire en forme de cochon. Bien sûr, en raison de la somme d’argent extrêmement élevée, si ces gains étaient divisés entre plusieurs joueurs, la récompense serait toujours plus que suffisante.

Cela semble également être l’impression de plusieurs joueurs, mais malheureusement, ce n’est pas le cas final qui a été vu sur les écrans. Par exemple, dans l’épisode “Leader”, Gi-hun (Lee Jung-jae) suggère à Sae-byeok (Hoyeon Jung), qu’ils devraient faire équipe pour vaincre Sang-woo (Park Hae-soo).

Lui-même finit par dire que la moitié de l’argent suffirait à améliorer leur vie et à acheter une maison pour leur famille. Un autre joueur qui a cette même pensée est le joueur 069 et sa femme.

Ce couple marié a supposé qu’ils auraient pu gagner en équipe et ramener l’argent à la maison ensemble. Mais, cela ouvre également la possibilité que ces joueurs ont été vicieusement trompés en croyant que plusieurs joueurs pourraient s’en sortir vivants. Un autre détail, qui a ouvert cette possibilité, a été lorsque l’un des mêmes travailleurs a expliqué les règles du jeu :