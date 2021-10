Découvrez ce que le créateur de Squid Game a dit à propos de la saison 2

Sortie il y a tout juste quinze jours, la nouvelle série de Netflix, Squid Game, a connu un succès retentissant sur la plateforme, suscitant des interrogations sur l’éventualité d’une deuxième saison du drame. Voici ce que le créateur de la série avait à dire.

Squid Game, la nouvelle série obsédante de Netflix apparue sur la plateforme de streaming le vendredi 17 septembre, est en train de devenir l’un des hits les plus regardés de toute l’histoire du streamer, dépassant potentiellement La Chronique des Bridgerton, le drame qui occupe actuellement la première place.

Squid Game devient la série la plus regardée de Netflix

La série sud-coréenne suit un groupe important de personnes en difficulté financière qui acceptent une invitation bizarre à un jeu de survie pour un prix d’un million de dollars, mais les enjeux sont élevés et les résultats mortels.

Il ne fait aucun doute que Squid Game est une série intéressante et addictive qui a captivé des millions de téléspectateurs dans le monde entier et qui fait beaucoup parler d’elle, non seulement en raison de son intrigue, mais aussi de ses couleurs frappantes qui projettent un style unique et original avec un fond sombre lié à la lutte de certaines personnes pour obtenir une aide économique.

Dans ce sens, et en raison de l’accueil écrasant que Squid Game a obtenu au cours de ses deux semaines de disponibilité dans le catalogue Netflix, nombreux sont ceux qui se demandent s’il y aura une chance qu’une saison 2 de Squid Game voit le jour.

Aucun projet de saison 2 de Squid Game pour le moment

S’il est facile de penser en termes de succès de la série que de nouveaux épisodes seront développés, les choses semblent plus compliquées qu’il n’y paraît, malgré les résultats financiers qu’un deuxième volet pourrait générer.

Selon le créateur de la nouvelle série, un plan spécifique doit être mis en place pour que les choses fonctionnent si la décision de faire un deuxième épisode de The Squid Game est prise. Dans une interview accordée à Variety, le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, s’est exprimé sur certains de ses projets actuels :

“Je n’ai pas de plans bien élaborés pour Squid Game 2. C’est assez épuisant de penser à ça … Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle des auteurs et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés.”

En attendant d’en savoir plus sur une éventuelle saison 2 ou une série dérivée sur l’un des personnages par exemple, vous pouvez toujours voir ou revoir la saison 1 de Squid Game en streaming sur Netflix exclusivement.