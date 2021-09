Squid Game : Pourquoi Gi-hun a-t-il teint ses cheveux en rouge ?

L’une des questions sans réponse dans Squid Game découle des actions du protagoniste Seong Gi-hun (Jung-jae Lee) après avoir découvert que son ami et père figure du jeu, Oh Il-nam ou N° 001 ( Yeong-su Oh), qu’il croyait mort, est toujours en vie. De plus, il est en fait le cerveau derrière le jeu lui-même. Après la mort réelle d’Il-nam, Gi-hun décide d’apporter des changements drastiques à sa vie. Après avoir subi un traumatisme incroyable pendant le match, Gi-hun rentre chez lui et découvre que sa mère est décédée. Il arrête de vivre après ça. Un an s’écoule et il reçoit une autre carte Squid Game. En suivant les instructions, il atteint un appartement et découvre l’horrible vérité sur Il-nam.

Cette expérience semble lui insuffler une nouvelle passion pour la vie. Il se rend dans un salon de coiffure pour se faire couper les cheveux et se teindre les cheveux en rouge. Si vous vous demandez pourquoi, nous avons ce qu’il vous faut.

Attention, cet article contient des spoilers concernant la série Squid Game de Netflix.

Pourquoi Gi-hun a-t-il teint ses cheveux en rouge dans Squid Game ?

Après que Gi-hun soit entré dans le salon, l’employé constate que ses cheveux ont poussé et lui demande ce qu’il veut faire. Il semble choisir la seule coiffure masculine parmi les photos devant lui, indiquant probablement que s’il y avait eu d’autres options au lieu de celle-là, il l’aurait acceptée. Le caractère aléatoire de ce choix correspond parfaitement au personnage de Gi-hun. Même lorsqu’il n’avait pas grand-chose, son caractère non conventionnel transparaissait. Gi-hun est un type de rebelle qui déteste l’idée d’attirer l’attention des autres mais a toujours le potentiel de faire tomber les puissants et les corrompus. Au cours de la saison, Gi-hun apprend cette partie de lui-même alors qu’il protège ceux qui l’entourent, devenant progressivement le leader de l’équipe.

Personne, sauf peut-être Il-nam, ne pensait que Gi-hun pouvait gagner la partie, pas même Gi-hun lui-même. Mais la victoire n’apporte pas sa métamorphose finale. Après avoir appris la vérité sur Il-nam, il semble qu’un voile se soit levé de ses yeux. Il se rend compte qu’il ne peut pas laisser passer sa vie. Il a des responsabilités, notamment vis-à-vis des membres de la famille de certains de ses camarades décédés. Il sort Cheol, le frère de Kang Sae-byeok, de l’orphelinat et le laisse avec la mère de Cho Sang-woo, ainsi que la moitié de ses gains, assurant ainsi leur avenir.

Dans la culture coréenne, la couleur rouge représente l’énergie masculine ou yin. Peut-être qu’en se teignant les cheveux dans une nuance de rouge brillant, Gi-hun veut démontrer qu’il a enfin pris le contrôle de sa propre vie. Du coup, lorsqu’il voit le recruteur et se rend compte que le jeu va continuer, il décide de faire quelque chose. Au lieu d’aller à Los Angeles et de retrouver sa fille, il décide de rester en Corée du Sud et de mettre un terme à cet horrible jeu.