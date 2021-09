Squid Game : 5 choses à savoir avant de regarder le k-drama sur Netflix

Bien que Squid Game se distingue comme un K-Drama hors du commun, la série, thriller sud-coréen original de Netflix est l’un des plus discutés pour son sujet intéressant. Avec une date de sortie mondiale officielle fixée au vendredi 17 septembre, le thriller Squid Game de la plateforme de streaming Netflix continue de susciter de grandes attentes chez les amateurs de suspense et d’horreur, de productions de contenus coréens et d’histoires d’action.

Avec les célèbres acteurs Lee Jung Jae et Park Hae Soo qui apparaîtront à l’écran sous la direction de Hwang Dong Hyuk, voici les cinq choses essentielles que vous devez savoir sur Squid Game avant de le regarder :

1. L’origine de son titre

Le Squid Game provient du jeu vidéo Round six ou 오징어 게임 (Ojingeo gein en coréen), ses origines remontent à un jeu coréen pour enfants populaire dans les années 70 et 80. Il consiste en un attaquant et un défenseur se faisant face sous la forme d’un triangle, d’un carré ou d’un cercle, simulant la silhouette d’un calamar. À cet égard, le réalisateur de la série, Hwang Dong Hyeok, a souligné que, bien qu’ils soient connus comme des jeux simples, ils sont très compétitifs et violents car ils comportent de nombreux éléments physiques.

Le réalisateur, qui est également le scénariste du thriller, a expliqué que son intention de le titrer ainsi venait de ses souvenirs d’enfance où il y jouait avec ses camarades de classe dans la cour de l’école ou dans la rue avec ses voisins devant sa maison. Dans son interprétation, Squid Game est une réflexion poussée à l’extrême, pas trop éloignée de la société actuelle. Il l’a même appelé une mini-version cruelle du monde réel.

“Cette série porte sur des personnes qui jouaient à ce jeu lorsqu’elles étaient enfants et qui y rejouent aujourd’hui à l’âge adulte. Squid Game est l’un des jeux les plus exigeants physiquement et l’un de mes jeux préférés”.

2. Il a été écrit il y a 13 ans

Dans de récentes interviews sur le thriller, le réalisateur de Squid Game, Hwang Dong Hyeok, a déclaré que l’histoire était écrite depuis plus de dix ans. Il a commencé à écrire le scénario initial de la série en 2008 et l’a terminé en 2009, bien avant de devenir célèbre pour avoir réalisé des superproductions telles que Silenced et The Fortress. Au départ, une fois terminé, il a été considéré comme une œuvre bizarre et pleine de violence, ce qui l’a empêché de la porter à l’écran.

“Certaines personnes pensent que l’histoire est trop compliquée et qu’elle n’est pas commerciale. Je ne pouvais pas non plus trouver d’investisseurs et il était difficile de trouver les bons joueurs. Je l’ai envisagé pendant un an, mais j’ai ensuite décidé de ne pas continuer”, a déclaré Hwang Dong-hyuk. “Grâce à Netflix, j’ai pu avoir suffisamment de liberté créative pour travailler sur cette série 10 ans plus tard”.

3. Squid Game est unique en son genre

Alors que l’on pourrait penser qu’il s’agit d’une émission sur un jeu de survie mortel déjà vu dans une autre production, The Squid Game s’éloigne du familier. Selon son créateur, ce qui captivera vraiment les téléspectateurs, c’est la façon dont les participants décideront de se battre pour devenir les gagnants, une fois qu’ils auront compris que l’enjeu est leur propre vie.

“Compte tenu de plusieurs facteurs, je pense que la simplicité est la clé. Le public n’a pas besoin de consacrer beaucoup de temps ou d’énergie à comprendre les règles, car tout est si simple.” “Au lieu du jeu, Squid Game se concentre davantage sur la façon dont les participants se comportent et réagissent. Dans les jeux de survie, nous avons tendance à prêter plus d’attention aux gagnants. Mais dans Le Jeu du Calamar, on voit qui perd. Il n’y aura pas de gagnant si personne n’a perdu.

4. Ses personnages

Squid Game tourne autour d’un groupe de personnes qui participent à une mystérieuse et mortelle compétition de survie pour un prix d’un million de dollars. Les spectateurs verront à l’écran les horreurs auxquelles sont confrontés les concurrents de tous âges, sexes, statuts sociaux et nationalités lorsqu’ils se rendront compte que l’enjeu du concours est plus important que le simple prix en argent. 456 candidats sont confrontés à diverses épreuves inspirées d’un jeu classique pour enfants et c’est là qu’ils réalisent qu’il n’y a pas d’issue pour eux.

Ki Hoon (Lee Jung Jae) est un veuf dont l’entreprise a échoué et qui est maintenant endetté. Son ami d’enfance, Sang Woo (Park Hae Soo), est lui aussi dans une situation difficile, bien qu’il ait étudié dans une université renommée et qu’il ait travaillé dans une société d’investissement à laquelle il doit de l’argent. Ils sont rejoints par Sae Byeok (Jung Ho Yeon), un transfuge nord-coréen qui s’efforce de réunir sa famille.

Un gangster du nom de Deok Su (Heo Sung Tae) et un policier du nom de Joon Ho (Wi Ha Joon), qui s’infiltre à la recherche de son frère disparu, seront également présents dans le jeu. D’autres personnages non moins intéressants seront les participants plus âgés qui portent le numéro de série 001, et le cerveau de la cruelle compétition, un mystérieux homme masqué.

5. Symbolique, lieux et musique

Le jeu du calmar est une parabole (un récit figuratif dont on tire une leçon) sur la société compétitive du monde moderne. La version gore de ce jeu populaire pour enfants met en lumière la perte d’innocence à laquelle l’humanité est confrontée aujourd’hui.

Un autre aspect intéressant est celui des lieux de tournage, avec l’utilisation de lieux réels à grande échelle et un recours minimal aux effets CGI (images générées par ordinateur). Enfin, il sera important de prêter attention à la bande-son de la série qui sera brillamment caractérisée par les chansons coréennes pour enfants les plus populaires des années 70 et 80.

Pour ajouter à l’imminence de la sortie de The Squid Game, on apprend que Netflix l’a placé dans la catégorie 19+ en termes de thème, de genre, de violence et de langage, recommandé pour un public adulte uniquement. Ce n’est pas une surprise pour les fans du genre, connaissant les détails troublants qui seront montrés à l’écran.