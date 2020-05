Square Enix lance l’anthologie Eidos pour rester à la maison et jouer

Square Enix a révélé le prochain ensemble de jeux Stay Home & Play pour les fans coincés à la maison pendant l’auto-quarantaine, et c’est un délire! Le Square Enix Eidos Anthology est actuellement en vente, qui comprend plus de 50 jeux de l’ensemble du catalogue du studio. Allant des titres AAA à quelques joyaux cachés. Certains des grands jeux de la collection incluent le 2013 Pilleur de tombe, Rise of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided, Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut, Sleeping Dogs: Definitive Edition et plus. Nous avons la liste complète des jeux ci-dessous, que vous pouvez acheter ici. À l’heure actuelle, tous ces jeux ensemble ne coûtent que 40 $. Ce qui signifie que vous payez moins de 1 $ par partie. Mais cette vente ne durera pas longtemps car l’accord se termine le 11 mai à 10h PDT.

1. Rise of the Tomb Raider

2. Just Cause 3

3. Deus Ex: l’humanité divisée

4. La vie est étrange: saison complète

5. Sleeping Dogs: Definitive Edition

6. Tomb Raider (2013)

7. Tomb Raider I

8. Tomb Raider II

9. Tomb Raider III

10. Tomb Raider IV: La dernière révélation

11. Chroniques de Tomb Raider V

12. Tomb Raider VI: L’ange des ténèbres

13. Tomb Raider Legend

14. Tomb Raider Anniversary

15. Tomb Raider Underworld

16. Lara Croft et le gardien de la lumière

17. Lara Croft et le temple d’Osiris

18. Just Cause

19. Just Cause 2

20. Kane et Lynch: Dead Men

21. Kane et Lynch 2: Dog Days

22. Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut

23. Deus Ex: Édition Jeu de l’année

24. Deus Ex: Invisible War

25. Deus Ex: The Fall

26. Voleur

27. Thief: Deadly Shadows

28. Thief II: L’âge du métal

29. Thief Gold

30. Battlestations: Pacific

31. Battlestations: Midway

32. Projet Snowblind

33. Mini Ninjas

34. Ordre de guerre

35. Flora’s Fruit Farm

36. Commandant suprême 2

37. Conflict: Desert Storm

38. Conflit: opérations refusées

39. Legacy of Kain: Soul Reaver

40. Legacy of Kain: Soul Reaver 2

41. Legacy of Kain: Defiance

42. Blood Omen 2: Legacy of Kain

43. Dungeon Siege

44. Dungeon Siege II

45. Dungeon Siege III

46. ​​Anachronox

47. Pandemonium

48. Deathtrap Dungeon

49. Daikatana

50. Omikron: l’âme nomade

51. Goetia

52. Hitman GO: édition définitive

53. Lara Croft GO

54. Le test de Turing

