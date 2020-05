Square Enix étend sa campagne Stay Home and Play

Square Enix a annoncé cette semaine qu’elle étend sa campagne Stay Home And Play alors que COVID-19 se poursuit à travers le monde. La société a publié un nouveau blog sur l’entreprise, que vous pouvez lire en entier ci-dessous. La version courte est que, en mai, ils offriront plus de jeux gratuits, ainsi que des packs Steam à prix réduit avec 100% des recettes pour soutenir les banques alimentaires et autres organismes de bienfaisance en Amérique du Nord et en Europe. Ainsi que des partenariats avec des organisations caritatives qui aideront à offrir des cadeaux de jeux pour montrer leur appréciation aux travailleurs de la santé. Après avoir donné le jeu Tomb Raider 2013, nous verrons quel jeu ils choisissent ensuite pour les fans.

Aux joueurs de partout:

En mars, alors que le monde était perturbé par le virus COVID-19, nous avons été réchauffés par les histoires de communautés se regroupant pour soutenir ceux qui en avaient besoin. En réponse, Square Enix a présenté une campagne intitulée «Restez à la maison et jouez» comme moyen de récompenser nos fidèles joueurs pour rester à la maison et pratiquer la distanciation sociale.

Nous avons lancé notre campagne en offrant gratuitement Tomb Raider (2013) et Lara Croft and the Temple of Osiris sur Steam. Depuis lors, nous avons continué à partager d’autres nouveaux titres gratuits et à ce jour, les joueurs ont téléchargé près de 15 millions d’exemplaires de nos jeux! Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous nous engageons à créer plus d’occasions de télécharger des jeux à partir de notre portefeuille, et ne demandons qu’une chose en retour – veuillez continuer à rester chez vous et à jouer, à rester en sécurité et à suivre vos directives locales.

En plus d’offrir plus de jeux gratuits, notre campagne Stay Home and Play s’étendra pour inclure plus d’occasions de se réunir et de s’entraider pendant cette période. Grâce à un partenariat avec TikTok, nos jeux seront partagés dans le cadre de leur programme Kind Gestures. Nous présenterons également des offres groupées Stay Home et Play Steam offrant des remises importantes sur les grands jeux de notre bibliothèque avec 100% des recettes de Square Enix au profit des banques alimentaires et d’autres organismes de bienfaisance en Amérique du Nord et en Europe. Enfin, nous travaillerons en partenariat avec l’UKIE et d’autres organisations pour offrir des cadeaux de jeux pour montrer notre appréciation pour les travailleurs de la santé qui luttent contre la pandémie en première ligne.

Comme nous l’avons dit au début de notre campagne… les joueurs font partie d’une communauté mondiale. Nous, les joueurs, nous nous rassemblons régulièrement en ligne pour rétablir l’équilibre dans les royaumes fantastiques, recruter une équipe pour sauver l’univers des menaces de science-fiction et se livrer à une compétition saine grâce à des jeux d’action à indice d’octane élevé. Nous sommes fiers de la passion et de l’inquiétude de notre communauté et nous espérons que vous continuerez à soutenir nos initiatives Stay Home and Play.