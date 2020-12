Spotify’s Wrapped vous rappellera une année que vous voulez oublier

Nous avons presque réussi, les gars! Nous sommes en décembre et l’année 2020 est presque terminée. Une année difficile, sans aucun doute, et maintenant Spotify veut la commémorer avec son Fonction enveloppée. C’est une expérience personnalisée qui donne un aperçu des artistes, des chansons, des genres et des podcasts qui ont défini votre écoute en 2020. Cette année, Wrapped est organisé dans un format de style histoire et propose des goodies supplémentaires.

Vous pourrez participer à des quiz qui testeront votre capacité à deviner vos propres podcasts, artistes et musique préférés en général. Si vous êtes un utilisateur Premium, vous pourrez acquérir de nouveaux badges pour vous vanter de vos préférences d’écoute. Le badge Pioneer plaira par exemple aux hipsters, car il est décerné aux personnes qui ont écouté une chanson avant qu’elle n’atteigne 50000 streams.

Cette année, Spotify ouvrira la fonctionnalité Wrapped à tout le monde. Même si vous n’êtes pas abonné à Spotify, vous pouvez vérifier les tendances d’écoute mondiales dans le service de streaming populaire. La nouvelle fonctionnalité est déjà en cours de déploiement pour les utilisateurs d’Android et iOS et vous pouvez également découvrir la nouvelle expérience sur Spotify.com/Wrapped sur votre bureau ou sur votre navigateur mobile.