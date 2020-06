Spotify s’accorde avec l’été

L’été est arrivé, et Spotify veut que tout le monde ressente l’ambiance de la fête. Le service de streaming rétablit la fonctionnalité de liste de lecture Summer Rewind, introduite pour la première fois en 2017. À partir de demain, vous pourrez accéder à vos chansons les plus écoutées personnelles des étés passés. La playlist est entièrement gratuite pour Android et iOS, mais pour qu’elle apparaisse, vous devez avoir diffusé des chansons en streaming pendant l’été entre 2016 et 2019.Potify fera également des prédictions sur les succès de l’été 2020 avec la playlist Summer Predictions. Il comprend ROCKSTAR de DaBaby Megan Thee Stallion’s Savage, TKN par Rosalia, feat. Travis Scott et Watermelon Sugar par Harry Styles. La liste est basée sur divers facteurs, y compris les numéros de streaming et les tendances pour chaque chanson. Vous pouvez consulter les succès à venir de l’été 2020 sur Site Web de Spotify. Si vous avez besoin de plus de contenu estival, essayez de visiter le Hub d’été et syntonisez quelques jours ensoleillés.