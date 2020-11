Spotify rejoint le club en ajoutant une fonctionnalité que de nombreuses autres applications offrent

L’histoire derrière les histoires d’applications commence avec Snapchat en 2013. Autrefois connue uniquement comme l’application qui faisait disparaître vos sextos et vos snaps après 10 secondes, Snapchat cherchait à devenir plus que simplement connu. l’application de messagerie Mission Impossible. Snapchat a présenté des histoires qu’il envisageait comme une série de photos prises par les utilisateurs pour montrer à leurs amis et à leur famille ce qu’ils ont fait au cours de la dernière journée. Chaque histoire restait publiée sur l’application pendant 24 heures avant d’être supprimée.

En 2016, Instagram a ajouté sa propre version d’histoires et les a placées au sommet afin qu’elles puissent être instantanément découvertes. Dire qu’Instagram a eu un choc en ajoutant la fonctionnalité d’histoires serait un euphémisme. D’autres applications de médias sociaux et de messagerie ont récemment ajouté leurs propres histoires. LinkedIn et Twitter l’ont fait, ce dernier appelant sa version Fleets. Avec Fleets, les utilisateurs de Twitter peuvent publier des textes et répondre à des tweets, des photos ou des vidéos et utiliser différents arrière-plans.

Appuyez sur l’invite pour voir le test des histoires de Spotify

Maintenant, il semble que le service de musique en streaming Spotify cherche à rejoindre le club. D’après un tweet de « Internetainerpreneur: TmarTn , lors de la recherche de la liste de lecture annuelle Christmas Hits organisée par Spotify, un indice est apparu sur la photo de profil de la liste de lecture qui disait: « Appuyez pour voir l’histoire » alors que les célébrités révélaient leur musique de Noël préférée. Plus d’informations ci-dessous. L’interface utilisateur est similaire à celles utilisées par d’autres applications avec une barre cassée sur le dessus qui divise les histoires en sections individuelles. Appuyez sur le côté gauche ou droit de l’écran pour faire reculer ou avancer l’histoire respectivement.

Noël bébé ). Spotify a des histoires maintenant … SPOTIFIER Cela doit s’arrêter pic.twitter.com/xsurbrJblx – TmarTn (@TmarTn) 27 novembre 2020 La nouvelle fonctionnalité fait apparemment partie d’un test A / B, donc si vous ouvrez l’application sur votre appareil iOS ou Android, vous pourrez peut-être la vérifier. Nous l’avons trouvé sur l’application iOS en cherchant et en recherchant Noël. Appuyez sur la « couverture de l’album » Christmas Hits et, comme nous l’avons déjà noté, la photo de profil sur la page affiche une invite indiquant Appuyez pour voir l’histoire. « Faites-le, et vous verrez des histoires vidéo de célébrités célèbres telles que Kelly Clarkson, Meghan Trainor et Phil Springer (compositeur de).

Étant donné que Spotify n’est pas une application de messagerie, nous nous attendons à ce que les histoires de l’application soient limitées aux grands noms de l’industrie de la musique qui restent en contact avec les fans.