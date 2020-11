Spotify pourrait travailler sur un plan uniquement pour les podcasts, mais paieriez-vous pour cela?

Une enquête officielle fait le tour qui décrit un plan réservé aux podcasts Spotify.

L’enquête suggère fortement que Spotify réfléchit à un moyen de gagner de l’argent spécifiquement à partir des podcasts.

Spotify a récemment investi massivement dans les podcasts, il va donc falloir récupérer cet argent d’une manière ou d’une autre.

Sur Twitter, Andrew Wallenstein – le président de Variété programme de renseignement – tweeté un ensemble intéressant de captures d’écran (via Le bord). Les captures d’écran montrent une enquête officielle distribuée par Spotify à certains de ses abonnés. L’enquête se concentre sur la question de savoir si les utilisateurs s’abonneraient ou non à un service d’abonnement hypothétique centré uniquement sur les podcasts.

Théoriquement, ce service d’abonnement supplémentaire n’inclurait pas l’accès à la collection de musique de Spotify. Il n’est pas clair s’il s’agirait d’un abonnement supplémentaire indépendant du service de musique, d’un module complémentaire pour les abonnés actuels ou de quelque chose de complètement différent.

Certes, ce n’est qu’une enquête. Il n’y a aucune preuve qu’un service de podcasts Spotify uniquement est en préparation. En fait, l’entreprise a dit Le bord:

Chez Spotify, nous menons régulièrement un certain nombre d’enquêtes dans le but d’améliorer notre expérience utilisateur. Certains d’entre eux finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à des apprentissages importants. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager sur les projets futurs pour le moment.

Podcasts Spotify: Je dois gagner de l’argent d’une manière ou d’une autre

Que Spotify travaille ou non sur un service d’abonnement centré sur les podcasts, il est inévitable qu’un système rémunérateur soit en route. Au cours des dernières années, la société a investi des millions dans des podcasts exclusifs, notamment The Joe Rogan Experience, l’une des émissions les plus populaires au monde. Il doit récupérer tout cet argent d’une manière ou d’une autre.

La question est alors de savoir si les utilisateurs paieront ou non pour accéder aux podcasts. L’enquête suggère qu’il pourrait y avoir plusieurs niveaux avec des avantages tels que l’accès à des épisodes / contenus exclusifs, une écoute sans publicité et quelques autres fonctionnalités premium. Celles-ci sont attrayantes, bien sûr, mais les gens sont déjà assez habitués à ce que les podcasts soient gratuits et financés par la publicité. D’autres plates-formes qui ont essayé de facturer l’accès aux podcasts ont échoué ou ont eu du mal à gagner des utilisateurs payants.

Bien sûr, toutes ces autres plates-formes ne sont pas Spotify, la plate-forme de streaming audio uniquement la plus grande et la plus réussie au monde. Nous devrons adopter une approche attentiste à ce sujet, mais nous ne serions pas surpris de voir bientôt un service Spotify réservé aux podcasts.