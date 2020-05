Spotify: pourrait enregistrer autant de musique qu’ils le souhaitent

– – –

Cette semaine, Spotify a finalement supprimé la limite de 10000 morceaux.

Les listes de lecture et les téléchargements pour une écoute hors ligne sont toujours limités à 10 000 éléments chacun.

Avec près de 300 millions de consommateurs, dont 130 millions couvrent un abonnement mensuel, Spotify est le service de streaming musical le plus célèbre au monde.

Apple Music a peut-être pris les devants aux États-Unis, mais aucun système n’est aussi omniprésent que Spotify. Parmi les raisons pour lesquelles Spotify est maintenant une telle force dominante serait le simple nombre, mais les utilisateurs d’électricité ont mis sur écoute.

Pendant de nombreuses années, Spotify a limité la bibliothèque de chaque utilisateur à 10 000 éléments.

Si jamais vous atteignez la limitation, vous verrez le message suivant lorsque vous tenterez d’ajouter votre 10 001e morceau: «Collection épique, mon ami. Il n’y a pas de place dans votre bibliothèque. Pour sauvegarder, vous devrez éliminer certains morceaux ou fichiers. » Étant donné que Community Ideas Exchange a été publié, les utilisateurs de Spotify ont demandé que la limitation soit supprimée. Cette semaine, leurs prières ont été exaucées.

Spotify dit que sa nouvelle «rencontre de bibliothèque infinie» est en cours de déploiement pour les clients en ce moment, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer autant de chansons et d’enregistrements dans «Votre bibliothèque» que votre âme le souhaite. Cela ne changera pas la limite d’écoute hors ligne. Ces utilisateurs de l’application ne sont encore autorisés qu’à enregistrer jusqu’à 10 000 chansons sur un maximum de 5 appareils à écouter. De plus, la limite de chansons pouvant être ajoutées à une seule liste de lecture est toujours de 10 000, ce qui signifie qu’une liste de lecture ne peut pas être créée par vous-même.

En tant que personne qui utilise Spotify quotidiennement et appuie régulièrement sur le bouton du pouce levé de la nouvelle musique pour garder un œil sur les chansons et les enregistrements que j’aime, je n’ai jamais réussi à atteindre la limite. Cela dit, il y a des milliers de personnes qui utilisent cette application plus que jamais. Si l’entreprise peut apaiser ce public sans influer sur la façon dont nous autres utilisons le service, tout le monde y gagne. De plus, je n’ai pas besoin de m’inquiéter de la limitation.

C’est la deuxième fois que Spotify fait la une des journaux la semaine dernière depuis que la société a annoncé mardi dernier que le podcast extrêmement populaire de Joe Rogan serait diffusé exclusivement sur Spotify à partir de septembre.

La société a produit une poussée significative, et bien que l’expertise de Joe Rogan soit la plus importante, une grande variété de personnages ont sauté dans le train de l’exclusivité Spotify. L’entreprise est allée jusqu’à acheter The Ringer (et tous ses podcasts) tout de suite en février.

– – –