Spotify lance son application audio en direct Spotify Greenroom

En mars, Spotify a annoncé l’acquisition de la société à l’origine de l’application audio dédiée au sport Locker Room pour accélérer son entrée sur le marché de l’audio en direct. Aujourd’hui, la société concrétise cet accord avec le lancement de Spotify Greenroom, une nouvelle application mobile qui permet aux utilisateurs de Spotify du monde entier de rejoindre ou d’héberger des salles audio en direct, et éventuellement de transformer ces conversations en podcasts. Il annonce également un fonds pour les créateurs qui aidera à alimenter la nouvelle application avec plus de contenu à l’avenir.

L’application Spotify Greenroom elle-même est basée sur le code existant de Locker Room. En fait, nous dit Spotify, les utilisateurs actuels de Locker Room verront leur application mise à jour pour devenir l’expérience Greenroom rebaptisée et repensée, à partir d’aujourd’hui.

Là où Locker Room avait utilisé une palette de couleurs orange blanc et rougeâtre, la nouvelle application Greenroom ressemble beaucoup à une émanation de Spotify, ayant adopté la même palette de couleurs, la même police et la même iconographie.

Pour rejoindre la nouvelle application, les utilisateurs de Spotify se connecteront avec les informations de leur compte Spotify actuel. Ils seront ensuite guidés à travers une expérience d’intégration conçue pour les connecter à leurs intérêts.

Pour le moment, le processus de recherche de programmes audio à écouter repose principalement sur l’adhésion des utilisateurs à des groupes dans l’application. Cela ressemble beaucoup à la façon dont Locker Room avait fonctionné, où ses utilisateurs trouvaient et suivaient leurs équipes sportives préférées. Cependant, les groupes de Greenroom sont désormais d’intérêt plus général, car ils ne sont plus uniquement liés au sport.

Avec le temps, Spotify nous dit que le plan est pour Greenroom d’exploiter la technologie de personnalisation de Spotify pour mieux connecter les utilisateurs au contenu qu’ils voudraient entendre. Par exemple, il peut envoyer des notifications aux utilisateurs si un podcasteur que vous avez déjà suivi sur Spotify est mis en ligne sur Spotify Greenroom. Ou il pourrait tirer parti de sa compréhension du type de podcasts et de musique que vous écoutez afin de faire des recommandations ciblées. Ce sont cependant des plans à plus long terme.

Quant à l’ensemble de fonctionnalités de Spotify Greenroom, il est largement comparable à d’autres offres audio en direct, notamment celles de Clubhouse, Twitter (Spaces) et Facebook (Live Audio Rooms). Les haut-parleurs de la pièce apparaissent en haut de l’écran sous forme d’icônes de profil arrondies, tandis que les auditeurs apparaissent en dessous sous forme d’icônes plus petites. Il existe des options de sourdine, des commandes de modération et la possibilité d’amener les auditeurs sur scène pendant la session audio en direct. Les salles peuvent accueillir jusqu’à 1 000 personnes, et Spotify prévoit d’augmenter ce nombre plus tard.

Les auditeurs peuvent également applaudir virtuellement les haut-parleurs en leur donnant des « joyaux » dans l’application – une fonctionnalité qui est également venue de Locker Room. Le nombre de gemmes gagnées par un orateur s’affiche à côté de son image de profil au cours d’une session. Pour l’instant, il n’y a aucune valeur monétaire associée aux gemmes, mais cela semble une prochaine étape évidente car Greenroom n’offre aujourd’hui aucune forme de monétisation.

Il convient de noter qu’il existe quelques différenciateurs clés entre Spotify Greenroom et des applications audio en direct similaires. Pour commencer, il offre une fonction de chat textuel en direct que l’hôte peut activer ou désactiver à tout moment. Les hôtes peuvent également demander le fichier audio de leur session audio en direct une fois celle-ci terminée, qu’ils peuvent ensuite modifier pour le transformer en épisode de podcast.

Le plus important est peut-être que les sessions audio en direct sont enregistrées par Spotify lui-même. La société dit que c’est à des fins de modération, ce qui est un défi pour les plates-formes audio en direct. Si un utilisateur signale quelque chose dans une salle audio Greenroom, Spotify peut revenir en arrière pour examiner la question, afin de déterminer le type d’actions qui doivent être prises. La modération est un domaine avec lequel Clubhouse a lutté, car ses utilisateurs ont parfois rencontré des problèmes de toxicité et d’abus dans l’application en temps réel, y compris dans des domaines troublants comme le racisme et la misogynie. Récemment, Clubhouse a déclaré qu’il avait dû fermer un certain nombre de rooms pour l’antisémitisme et les discours de haine aussi. (Clubhouse dit qu’il enregistre désormais une mémoire tampon cryptée temporaire de l’audio dans une pièce pendant que la pièce est en direct dans le but de soutenir les enquêtes sur les incidents – un système qui est en place depuis des mois.)

Spotify indique que la modération de Spotify Greenroom sera gérée par son équipe de modération de contenu existante. Bien sûr, il reste à voir à quelle vitesse Spotify pourra réagir pour démarrer les utilisateurs ou fermer les salles audio en direct qui enfreignent son code de conduite.

Alors que l’application lancée aujourd’hui se concentre sur le contenu audio en direct généré par les utilisateurs, Spotify a des projets plus ambitieux pour Greenroom. Plus tard cet été, la société prévoit de faire des annonces concernant le contenu programmé – ce qui, selon elle, est une priorité absolue – parallèlement au lancement d’autres nouvelles fonctionnalités. Cela comprendra une programmation liée à la musique, à la culture et au divertissement, en plus du contenu sportif pour lequel Locker Room était connu.

La société a également annoncé qu’elle commercialiserait Spotify Greenroom auprès des artistes via ses chaînes Spotify for Artists, dans l’espoir de semer l’application avec un contenu plus axé sur la musique. Et il a confirmé que les options de monétisation pour les créateurs viendront également plus loin, mais ne parle pas de ce à quoi elles pourraient ressembler en détail pour le moment.

De plus, Spotify annonce aujourd’hui le Spotify Creator Fund, qui aidera les créateurs audio aux États-Unis à générer des revenus pour leur travail. La société, cependant, a refusé de partager des détails sur ce front, comme la taille du fonds, le montant que les créateurs recevraient, le calendrier des distributions, les critères de sélection ou d’autres facteurs. Au lieu de cela, il ne propose qu’un formulaire d’inscription pour ceux qui pourraient être intéressés à en savoir plus sur cette opportunité à l’avenir. Cela peut rendre difficile pour les créateurs de peser leurs options, alors qu’il y en a maintenant tellement.

Spotify Greenroom est disponible aujourd’hui sur iOS et Android sur 135 marchés à travers le monde. Ce n’est pas tout à fait l’empreinte mondiale de Spotify lui-même, qui est disponible sur 178 marchés. Il n’est également disponible qu’en anglais pour le moment, avec des plans pour s’étendre au fur et à mesure de sa croissance.