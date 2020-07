Spotify déploie des podcasts vidéo pour les utilisateurs gratuits et premium du monde entier

Les podcasts existent depuis plusieurs années maintenant, mais ils seulement récemment exploser. Spotify et d’autres services de streaming de musique proposent de nombreuses fonctionnalités liées aux podcasts, y compris la possibilité de voir les podcasteurs réels, tout en les écoutant. a révélé aujourd’hui qu’il déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité de podcast vidéo avec des podcasts sélectionnés, qui permettra aux utilisateurs gratuits et premium d’écouter ou de regarder ces podcasts. Spotify a également mis en évidence certains des podcasts qui bénéficieront de l’intégration vidéo: Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning avec Van Lathan & Rachel Lindsay et The Rooster Teeth Podcast.

Que vous utilisiez un appareil Android ou iOS, vous pouvez regarder des podcasts en appuyant sur l’icône de lecture qui apparaît généralement sur les podcasts compatibles. Ils devraient démarrer automatiquement et se synchroniser presque immédiatement avec le flux audio. L’option permettant de télécharger l’audio sur votre téléphone afin que vous puissiez écouter vos podcasts préférés lors de vos déplacements restera disponible. Gardez à l’esprit que la fonctionnalité vidéo ne sera déployée que dans les pays où les podcasts sont pris en charge.