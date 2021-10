Spotify : Comment créer une playlist pour son animal de compagnie (chat, chien …) ?

in

Quand il s’agit d’écouter de la musique, votre animal de compagnie ne doit pas être laissé de côté. Avec Spotify for Pets, vous pouvez générer des listes de lecture musicales adaptées à la personnalité de votre animal. Nous allons vous montrer comment utiliser cette fonctionnalité.

Comment fonctionne Spotify pour les animaux de compagnie

Spotify for Pets est un site Web permettant de générer des listes de lecture de musique pour différents types d’animaux de compagnie. Ce site vous demande quel type d’animal de compagnie vous avez, quelle est sa personnalité, puis il propose une liste de lecture qui, selon lui, plaira à votre animal.

Cette fonctionnalité est disponible pour les membres Spotify, à la fois gratuitement et premium.

Créez une liste de lecture pour votre animal de compagnie avec Spotify

Pour créer une liste de lecture pour votre animal de compagnie, vous devrez utiliser un navigateur Web sur votre appareil Windows, Mac, Linux, Chromebook, iPhone, iPad ou Android. L’application officielle Spotify n’offre pas la possibilité de créer des listes de lecture pour animaux de compagnie, bien que vous puissiez écouter la liste de lecture sur l’application une fois que vous l’aurez générée.

Cela dit, lancez un navigateur Web sur votre appareil et accédez au site Spotify for Pets. Sur le site, cliquez sur le bouton « Let’s Go ».

Spotify vous demandera de vous connecter à votre compte si vous ne l’avez pas déjà fait.

Ensuite, vous arriverez à la page « Pick your pet » (Choisissez votre animal de compagnie). Ici, sélectionnez le type de votre animal de compagnie. Les options disponibles sont Iguane, Chat, Chien, Oiseau et Hamster. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Nous choisirons « Chien » pour ce guide.

Vous verrez maintenant une page « En savoir plus ». Ici, vous en direz plus à Spotify sur l’animal que vous avez choisi. Sur cette page, faites glisser le curseur vers la gauche pour choisir si votre animal a une personnalité « Décontractée », ou faites glisser le curseur vers la droite pour choisir la personnalité « Energétique ».

Ensuite, sous le curseur, cliquez sur “Suivant”.

Vous serez alors conduit à un « Et ? filtrer. Ici, dites à Spotify à quel point votre animal de compagnie est amical ou timide. Encore une fois, faites glisser le curseur vers la gauche pour choisir “Shy” ou faites-le glisser vers la droite pour choisir “Friendly”. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Et une page “Enfin” s’ouvrira. Ici, déplacez le curseur vers la gauche pour choisir « Apathique » ou vers la droite pour choisir « Curieux » pour votre animal de compagnie. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Une page « Voyons ce visage » s’ouvrira maintenant. Ici, cliquez sur le champ « Nom de votre animal de compagnie » et saisissez le nom de votre animal de compagnie. En option, ajoutez la photo de votre animal en cliquant sur le signe “+” (plus) à côté de la photo actuelle de l’animal.

Ensuite, sous le champ « Nom de votre animal de compagnie », cliquez sur le bouton « Suivant ».

En quelques secondes, Spotify générera une liste de lecture organisée pour votre animal de compagnie. Sur le site Spotify for Pets, vous verrez une section “Voici votre liste de lecture”. Dans cette section, cliquez sur « Écouter maintenant » pour accéder à votre liste de lecture nouvellement créée.

Conseil: Pour redémarrer le processus de création de la liste de lecture, puis dans le coin supérieur gauche du site Spotify, cliquez sur l’option « Recommencer ».

Spotify vous amènera à son lecteur multimédia en ligne. Là, dans la barre latérale à gauche, vous verrez la liste de lecture de votre animal. Cliquez sur la liste de lecture pour accéder aux chansons qu’elle contient.

Et c’est ainsi que vous gardez votre animal de compagnie heureux (en plus de vous-même) avec Spotify. Bonne écoute !

Vous pouvez accéder à la liste de lecture de cet animal à partir de tous vos appareils pris en charge par Spotify, y compris vos appareils Windows, Mac, Linux, Chromebook, iPhone, iPad et Android. Vous pouvez même partager cette liste de lecture avec d’autres personnes si vous le souhaitez.