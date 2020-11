Sport-Club Fribourg – Bayer 04 Leverkusen 2-4

Lucas Alario reste la compagnie d’assurance-vie de Bayer Leverkusen. L’Argentin glacé a marqué deux buts pour le Werkself lors du match nul 4-2 au SC Freiburg.

Le vainqueur du match Lucas Alario a été autorisé à se doucher quelques minutes avant le coup de sifflet final, l’Argentin avait déjà apporté sa contribution décisive à la victoire de Leverkusen avec une efficacité impressionnante. Parce qu’une fois de plus, le joueur de 28 ans était l’assurance-vie du Werkself: deux erreurs des hôtes fribourgeois ont suffi à Alario pour marquer son doublé (29e, 42e) – au final, Bayer a gagné 4-2 (2-1) et s’est soudainement retrouvé au milieu. Top groupe de la Bundesliga.

Le meilleur attaquant glacial de Leverkusen a maintenant marqué cinq des dix buts du Bayer en Bundesliga, et il a également marqué une fois en Coupe et en Ligue Europa. Avec trois victoires et trois nuls, le Rhinelander est invaincu pour la première fois en onze ans après six jours de match. En outre, la réparation de la faillite de la Ligue Europa au Slavia Prague jeudi a réussi – principalement à cause d’Alario. Nadiem Amiri (64e) et Jonathan Tah (76e) ont pris la décision.

« Il frappe la hutte. Nous savons qu’il a un bon nez pour les buts et est un boxeur absolu. Le fait qu’il fasse ces choses me rend personnellement heureux parce que cela n’a pas toujours été facile pour lui ces dernières années. Nous savons à quel point c’est important. il est pour nous », a déclaré Lars Bender de Leverkusen à propos d’Alario et a parlé d’une« victoire méritée ».

Le premier but d’ouverture de Lucas Höler (3e) et le but de liaison de Nils Petersen (72e) n’ont pas suffi à Fribourg pour mettre fin à la malédiction de Leverkusen. Le SC attend une victoire contre les Werkself depuis sept matchs.

L’entraîneur du SC Christian Streich avait appelé son équipe à « relever le défi » avant le premier match à domicile de son équipe de la saison. Cependant, cela n’a réussi qu’au début. Leverkusen a d’abord dû secouer la défaite 0-1 au Slavia Prague avec un manque à gagner de 70 minutes. Les six changements de personnel de Peter Bosz n’ont guère changé cela.

Bayer tourne le match à Fribourg avec Alario double

Avec la première attaque, Höler a puni la léthargie initiale de Leverkusen après une belle passe de Lukas Kübler. Le favori de Leverkusen avait beaucoup plus de possession du ballon, mais les hôtes de basse altitude ont acheté le Werkself avec un duel sain.

Après qu’un carton rouge contre Sven Bender a été retiré en raison d’un prétendu frein d’urgence après des preuves vidéo, Bayer n’a profité de nulle part d’une passe de retour en cas de catastrophe de Nicolas Höfler. Alario a injecté intelligemment entre les deux et a terminé dans le coin le plus éloigné.

Mais ce n’était pas un vrai réveil. Le Bosz-Elf a continué à agir pomadig, mais ils sont restés glacés et ont également profité de la deuxième erreur de Höfler. Alario a coulé une passe croisée parfaite de Lars Bender dans le petit coin.

Dans le signe du résidu, Fribourg a déjà pressé dans la surface de réparation de Leverkusen après le changement. Mais Bayer s’est maintenant combiné de manière beaucoup plus concentrée, a géré très habilement et a déclenché des piqûres offensives même avec un jeu de changement rapide. Amiri a réalisé un rêve avec un coup de 20 mètres avant que Petersen ne le rende à nouveau excitant. Tah par tête a ensuite rétabli l’écart de deux buts.

SC Freiburg contre Bayer Leverkusen: la composition

Fribourg: Florian Müller – Kübler (63e Petersen), Lienhart, Heintz, Günter – Santamaria, Höfler – Schmid, Grifo (79e Kwon) – Sallai (79e Jeong), Höler (78e Demirovic). – Entraîneur: Prank

Leverkusen: Hradecky – Lars Bender, Sven Bender (64e Tah), Tapsoba, Sinkgraven – Baumgartlinger (65e Demirbay) – Wirtz, Amiri – Bailey, Alario (89e Palacios), Diaby (79e Bellarabi). – Entraîneur: Bosz