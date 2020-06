Sponge on the Run sort directement au numérique en 2021 – / Film

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite est la dernière grande photo de studio à sauter complètement les théâtres et à se diriger directement vers le numérique. Mais il y a une torsion! Au lieu d’arriver cette année, ce qui semble le plus logique, Éponge en fuite n’arrivera qu’en 2021. Le film devait initialement sortir dans les salles le mois prochain avant d’être repoussé au mois d’août, mais il va maintenant sauter les salles – et 2020 – entièrement.

Variety a le rapport sur la Éponge en fuite libérer le changement. Plutôt que de sortir en salles le 7 août 2020, la suite animée sera lancée sur des services de location numérique premium au début de 2021 avant de passer exclusivement sur CBS All Access. Marc DeBevoise, directeur numérique de ViacomCBS et président-directeur général de ViacomCBS Digital, a publié la déclaration suivante concernant le déménagement:

«Nous sommes ravis d’avoir Le film Spongebob: Sponge on the Run, un premier film de première diffusion de l’une des plus grandes marques de ViacomCBS, rejoignez la liste croissante de contenu de franchise de CBS All Access à travers ViacomCBS. Ce lancement sera parfaitement synchronisé avec notre expansion continue et le changement de marque prévu du service au début de 2021, alors que nous accueillons SpongeBob et le gang de Bikini Bottom au service de la plus grande manière possible.

CBS All Access subira bientôt un changement de marque «pour intégrer davantage de marques de câblodistribution et de programmation de bibliothèque de l’entreprise, y compris le vaste catalogue de films de Paramount Pictures et Comedy Central, Nickelodeon, BET, Smithsonian et MTV». Cela comprendra l’ajout de toute la saison de la Bob l’éponge Carré Série télévisée au service de streaming. Et pendant que je comprends tenir Éponge en fuiteCBS All Access fait ses débuts jusqu’en 2021, lorsque le changement de marque est terminé, je ne sais toujours pas pourquoi il n’arrive pas sur les plateformes de location numériques cette année.

« Nous sommes incroyablement heureux de donner aux enfants et aux familles un ascenseur bien mérité de toutes les manières possibles, et la sortie PVOD du nouveau Bob l’éponge théâtral et mettre toutes les saisons de la série télévisée sur CBS All Access sont deux des meilleurs moyens auxquels je peux penser pour me plonger dans l’optimisme et la joie que ce personnage formidable représente », a déclaré Ramsey Naito, vice-président exécutif de Nickelodeon Animation Production and Development .

Dans Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite, «SpongeBob et Patrick se lancent dans une mission de sauvetage pour sauver Gary, qui a été« escargoté »par Poséidon, se rendant dans la cité perdue d’Atlantic City. Le film révélera également l’origine de la rencontre de Bob l’éponge et de Gary pour la première fois quand ils étaient enfants. «

Articles sympas du monde entier: