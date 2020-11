Spoiler Discussion of The Mandalorian Chapter 11 «The Heiress» – / Film

Dans l’épisode du 13 novembre 2020 de / Film Daily, / Monteur en chef de film Peter Sciretta est rejoint par l’éditeur du week-end Brad Oman et invité spécial Bryan Young (extrait de Star Wars Insider, StarWars.com et podcast Full of Sith) pour une conversation remplie de spoilers sur le troisième épisode de Disney + Le mandalorien saison deux, intitulée «L’héritière».

Dans Notre présentation: Spoiler Discussion sur Le mandalorien Chapitre 11 «L’héritière»:

Notes de l’épisode précédent

Brèves réflexions sur cet épisode

Dissection battue par battement

Spéculation sur l’avenir

Toutes les autres choses que vous devez savoir:

