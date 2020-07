Splinter Cell revient sur Netflix en tant qu’anime

Toujours pas un nouveau jeu, mais une série animée dans laquelle le Splinter CellLa franchise revient, cette fois sur Netflix.

Ubisoft et le fournisseur de streaming, qui travaillent avec Derek Kolstad, l’ont annoncé aujourd’hui. Kolstad est principalement pour son travail John Wick connu et sera l’auteur et le producteur exécutif dans le cas de la série animée. Au total, 2 saisons et 16 épisodes sont prévus, selon des sources proches du projet.

Il n’y a actuellement pas de détails supplémentaires sur la série Netflix, mais Ubisoft est connu pour accueillir avec succès ses franchises et marques dans le secteur des films et séries, voir Prince de Perse ou dernier Assassin’s Creedc’étaient de grands succès.

Quand le Splinter CellLa série sur Netflix n’est pas encore connue.