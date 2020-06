Spike Lee lance le court métrage 3 Brothers – / Film

En 1989, Spike Lee libéré Faire la bonne chose, un portrait galvanisant de tensions raciales débordant dans un quartier de Brooklyn pendant une longue journée d’été. C’est un film qui reste aussi puissant aujourd’hui qu’il l’était toutes ces années. C’est également toujours d’une actualité déprimante, car le film de Lee se termine avec l’assassinat par la police de la radio locale du quartier, Radio Raheem – un acte qui mène à une émeute.

Toutes ces années plus tard, très peu de choses ont changé dans le monde réel auquel Lee réfléchissait, et après un week-end qui a vu éclater des protestations à travers le pays à propos du meurtre de George Floyd, Lee a réalisé un court métrage intitulé 3 frères qui mélange son film avec la mort de Floyd et Eric Garner, un autre Afro-Américain tué aux mains de la police.

Avant de regarder la vidéo ci-dessous, il est probablement préférable pour moi d’inclure un avertissement de déclenchement ici: le court de Lee contient de vraies images des incidents d’Eric Garner et de George Floyd, et cela sera naturellement difficile à regarder pour certains. Dans le même temps, il est important – maintenant plus que jamais – de ne pas détourner le regard de ces événements.

3 Brothers-Radio Raheem, Eric Garner et George Floyd. pic.twitter.com/EB0cXQELzE – Spike Lee (@SpikeLeeJoint) 1 juin 2020

« L’attaque des corps noirs est là depuis le début », a déclaré Lee à Don Lemon lors d’une émission spéciale de CNN. Je ne peux pas respirer: les hommes noirs vivent et meurent en Amérique, où Lee a débuté le film. «Je n’approuve pas toutes ces autres choses, mais je comprends pourquoi les gens font ce qu’ils font.»

Quand Faire la bonne chose arrivé en 1989, certains critiques craignaient que la fin du film – dans laquelle les membres majoritairement noirs du quartier mettent le feu à une pizzeria appartenant à des blancs après le meurtre de Radio Raheem – inspirerait des émeutes raciales. Roger Ebert le souligne dans une pièce anniversaire qu’il a écrite sur le film:

Tout le monde ne pensait pas que le film était si impartial. J’étais assis derrière une femme à la conférence de presse qui était convaincue que le film provoquerait des émeutes raciales. Certains critiques étaient d’accord. Sur le DVD Criterion du film, Lee lit ses critiques, notant que Joe Klein, dans le magazine new-yorkais, déplore l’incendie de Sal’s Pizzeria mais ne parvient même pas à noter qu’il suit la mort d’un jeune homme noir aux mains du police.

La dernière partie de ce paragraphe est la partie importante: tant de gens ont réagi durement à l’incendie d’un immeuble dans le film tout en ignorant complètement le meurtre de Radio Raheem. Au fil des ans, on a demandé à Lee si brûler la pizzeria était « la bonne chose » à faire, à laquelle Lee a répondu: « Aucune personne de couleur ne m’a jamais posé cette question. »

Je pense que je vais laisser la réponse de Lee résumer cette histoire et parler d’elle-même.

