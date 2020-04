Spielberg explique pourquoi cela ne s’est jamais produit – / Film

Les Goonies ne diront peut-être jamais mourir, mais les multiples tentatives pour faire une suite au classique de l’aventure des enfants des années 80 de Richard Donner l’ont fait. Quand Les Goonies sorti en salles en 1985, il a été un énorme succès au box-office, devenant l’un des dix films les plus rentables de l’année et est devenu un classique dans les années à venir. Alors pourquoi n’y a-t-il jamais eu de suite? Il y a eu des tentatives au fil des ans, avec une nouvelle prise faisant parfois la une des journaux, mais 35 ans plus tard, il y a toujours nada. Lors d’une récente réunion de confinement spécial avec le casting de Les Goonies, producteur exécutif Steven Spielberg sauté sur pour expliquer pourquoi un Goonies la suite ne s’est pas produite.

Dans le cadre d’une initiative caritative pour le Center for Disaster Philanthropy au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours, tout au long de la vie Goonies ventilateur Josh Gad organisé un virtuel spécial Goonies retrouvailles avec les acteurs principaux du classique de 1985. Dans une apparition surprise, le producteur exécutif et scénariste Steven Spielberg est intervenu pour répondre à quelques questions sur le film bien-aimé et sur sa suite évasive. Pour ce dernier, Spielberg a expliqué pourquoi un Goonies la suite n’a jamais gélifié:

« [We] ont eu beaucoup de conversations à ce sujet, et tous les deux ans, nous avons une idée, mais elle ne tient pas la route. Le problème est la barre qui [the cast and filmmakers] élevé sur ce genre. Je ne pense pas que nous ayons vraiment réussi à trouver une idée meilleure que la Goonies que nous avons tous fait dans les années 80. Et donc, jusqu’à ce que nous le fassions, les gens devront simplement regarder cela 100 fois. »

Parlez d’un Goonies la suite est remontée à la surface en 2017, avec star Sean Astin exprimant l’espoir que sa suite longtemps discutée serait enfin faite. Mais rien n’en est sorti depuis. Cependant, producteur de cinéma et de télévision Adam Goldberg peut avoir une solution pour cela. Le créateur de la sitcom à succès Les Goldbergs a récemment révélé qu’il travaillait sur son propre script de spécification pour Les Goonies 2, qu’il a effrontément appelé son «chef-d’œuvre». Mais Goldberg a dit qu’il avait même prévu une rencontre avec Donner, mais elle avait été annulée en raison du verrouillage.

« Depuis 9 ans, j’écris secrètement PART 2 pour le plaisir », a tweeté Goldberg. «C’est mon chef-d’œuvre. J’avais même prévu une grande réunion avec Richard Donner… annulé à cause du verrouillage! THE GOONIES 2 ARRIVERA quand la vie reprendra. Promettre!!! »

Je rivalise @joshgad en tant que fan ultime de #TheGoonies. Depuis 9 ans, j’écris secrètement PART 2 pour le plaisir. C’est mon chef-d’œuvre. J’avais même prévu une grande réunion avec Richard Donner… annulée à cause du verrouillage! THE GOONIES 2 ARRIVERA quand la vie reprendra. Promettre!!! pic.twitter.com/sBxgaDHjg0 – Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) 27 avril 2020

Serait-ce le Goonies suite que nous attendions? Spielberg n’a pas du tout rejeté l’idée d’une suite, laissant la porte ouverte à un film si c’était «mieux que Goonies que nous avons tous fait dans les années 80. » Quand cela vient à Les Goonies 2, peut-être qu’on ne devrait jamais dire mourir.

