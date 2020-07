Spiderman PS4 : célébré grâce au jeu Spider-Man 2 PS2

Pour les jeunes et les plus ignorants d’entre vous, il peut sembler que les jeux vidéo et les super-héros sont une combinaison qui ne pourrait jamais échouer. Pour les plus âgés et les plus blasés, il existe encore un temps avant Arkham Asylum, un temps qui remonte à certains comme Superman 64.

Pourquoi il a fallu si longtemps à l’industrie du jeu pour enfin comprendre comment faire au moins des sorties de super-héros passables pour la console domestique est le type de réflexion philosophique qui a permis à Platon de rester éveillé la nuit.

Heureusement, les jours sombres sont derrière nous, les jours des jeux d’arcade à moitié cuits et des cravates insensées. Ce sont les jours des jeux Arkham et de l’opus à couper le souffle d’Insomniac qui est Spider-Man de Marvel.

Spiderman ps2 à Spiderman ps4

Mais dans ces jours sombres, où chaque film de super-héros terrible avait besoin et jeu de liaison tout aussi terrible, il y avait un espoir sur les deux fronts; Sam Raimi’s Spider-Man 2. Il se trouve dans les salles vraiment sacrées comme simplement l’un des meilleurs jeux d’une génération de classiques purs. Et les joueurs l’ont saluée comme l’expérience Spidey définitive depuis près de deux décennies.

Ce n’est que lorsque Insomniac est arrivé qu’il a semblé qu’il pourrait être surmonté. Et d’une certaine manière, cela n’a pas encore été vraiment, car vous ne pourriez jamais faire un jeu aussi vierge que Spider-Man de Marvel, sans prendre quelques leçons de l’original.