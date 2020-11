Spider-Man Remastered Triggering PS5 Crash, Insomniac Investigating

Comme tout autre lancement de matériel dans le monde de la technologie, le premier lot de consoles PlayStation 5 semble rencontrer un certain nombre de problèmes.

Depuis le lancement, les utilisateurs ont signalé des consoles en brique et en panne suite à un bogue les obligeant à reconstruire la base de données et à réparer leur disque externe. Un critique, Jeremy Penter d’ACG, a confirmé que son unité de révision PS5 était complètement morte en conséquence. Bien que le problème puisse être déclenché par différentes choses pour différents utilisateurs, l’un des coupables communément signalés semble être Insomniac Games. Marvel’s Spider-Man remasterisé.

«On dirait de mettre une PS5 en mode repos pendant que Spider-Man remasterisé est en cours d’exécution plante tout le système, forçant ce processus de «réparation de votre disque externe» lorsque vous démarrez la sauvegarde », a déclaré Jeff Gerstmann de GiantBomb. «Au moins, c’est comme ça que ça s’est passé pour moi les rares fois où je l’ai fait aujourd’hui. De plus, chaque fois que la PS5 passe par cette séquence de réparation de lecteur externe, elle se termine sur un écran noir. Je dois appuyer sur le bouton d’alimentation de la console elle-même pour la forcer en mode repos, puis elle revient et me demande de déposer un rapport d’erreur, puis démarre normalement. «

Insomniac Games en a pris note et a déclaré qu’il enquêtait sur le problème. «Nous nous penchons là-dessus», lit-on dans une réponse brève et succincte du directeur de la communauté James Stevenson.

Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous aurons plus d’informations.